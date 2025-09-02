Êta Mundo Melhor!: Samir se desespera com revelação de Zulma

Na novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, Samir se revolta após conversar com Zulma e descobrir que ele poderá ser adotado em breve

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, Samir (Davi Malizia) enfrentará uma das situações mais difíceis da sua vida. Preocupado com o risco de Candinho (Sergio Guizé) descobrir que é seu pai, Celso (Rainer Cadete) decide que o melhor é encontrar um casal disposto a adotar o menino.

Para isso, ele procura Zulma (Heloisa Périssé) e pede ajuda: "O melhor que a gente tem a fazer é arranjar um casal que queira adotar o menino", afirma, demonstrando preocupação com as consequências caso a verdade venha à tona.

Zulma, então, chama Samir para dar a notícia. Com carinho e cautela, ela diz: "Meu anjinho, parece que o Doutor Celso está procurando um casal para adotá-lo." A reação do menino não demora a surgir. Com franqueza, Samir revela seu descontentamento: "Não quero deixar os meus amigos. Aladin, Denguinho, todos, até mesmo Simbá. E principalmente a Jasmim."

A situação deixa claro que o garoto não quer se separar da rotina que construiu na Casa dos Anjos, nem de seus vínculos afetivos mais importantes. Zulma tenta consolar o menino, mostrando empatia: "Eu também não gostaria que você saísse da Casa dos Anjos", comenta, demonstrando que entende a angústia de Samir. Porém, o menino levanta outra questão crucial: "Sei que um dia meu pai vai aparecer aqui e vai me levar com ele."

Após a conversa, Zulma manda o garoto dormir, e Samir a abraça antes de se despedir, demonstrando confiança e carinho pela responsável do orfanato. Sozinha, a dona do local reflete sobre a situação com um misto de preocupação e determinação: "Não posso deixar o mequetrefe do Celso levar o garoto. Samir é a minha galinha dos ovos de ouro. Não posso perder essa boca."

Novos personagens entram em Êta Mundo Melhor! com plano contra Candinho

A novela Êta Mundo Melhor! vai ganhar dois novos personagens a partir da próxima quinta-feira, 4. Os atores Claudio Gabriel e Dani Barros, que vão interpretar os personagens Aderbal e Marilda, entram na trama das seis da Globo como os pais adotivos de Samir.

Essa será mais uma das manobras de Celso para manter o garoto longe de Candinho, seu verdadeiro pai. Porém, Zulma não reage bem à novidade e, desconfiada das intenções do casal, une forças com Zenaide (Evelyn Castro) e o próprio Candinho para investigar o que realmente está por trás dessa decisão.

Em entrevista a Globo, Claudio Gabriel falou sobre seu personagem. "Aderbal é um trambiqueiro profissional, que não mede esforços para satisfazer os cruéis desejos de seu chefe, um enigmático e mal-humorado homem, interpretado por outro amigo querido, Luiz Nicolau. Dissimulado, se passa por um homem de bem, mas que no fundo esconde um vilão histriônico e um tanto trapalhão", explicou.

Dani também falou sobre o novo trabalho. "Estou adorando fazer parte dessa novela. Tem sido muito divertido, e estou encontrando muitas pessoas que eu admiro muito e que tenho vontade de trabalhar faz tempo. Estou assistindo, adorando, achando linda, poética, divertida, enfim, tudo isso. As gravações estão deliciosas", celebrou a atriz.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Sandra revela viagem à Europa em retorno cheio de mistério