  Novelas
  Êta Mundo Melhor!: Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada
Novelas / Fim do segredo?

Êta Mundo Melhor!: Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada

Na novela Êta Mundo Melhor, o grande segredo de Estela pode ser após uma pessoa importante de seu passado reaparecer; saiba mais

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 16h34

Estela (Larissa Manoela)
Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Estela (Larissa Manoela) guarda um segredo gravíssimo em Êta Mundo Melhor!. Aos poucos, a farsa de que Anabela (Isabelly Carvalho) seria sua irmã e não sua filha começa a se desenrolar. A moça já admitiu que não é mais virgem e que teve um caso no passado. No entanto, uma personagem misteriosa poderá voltar à trama e acabar de vez com a sua mentira.

Segundo o site Notícias da TV, nas cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo deste sábado, 6, Estela relembra detalhes de sua história durante um desabafo com Dita (Jeniffer Nascimento). Ela conta que viveu com um homem que a abandonou, levando todo o seu dinheiro. "O sonho virou um pesadelo. Acordei um dia, e ele tinha sumido. Levou todo o dinheiro que eu tinha. Fui obrigada a pedir na rua para voltar para casa. Muita humilhação", revelará a mocinha.

Em seguida, ela dará mais detalhes sobre sua vida. "A minha volta para casa foi um sofrimento só. Pouco tempo depois, minha mãe abandonou meu pai e foi embora. Nunca mais a vi. E ela nunca me escreveu. Quem me acolheu foi a minha avó. Mãe do meu pai. Depois que o meu pai faleceu", dirá.

Com isso, a narrativa mostra que Estela voltou para casa já com Anabela nos braços, e que seus pais sabiam que ela se tornara mãe solo. Após a morte do pai e da avó, que a acolheu sem saber de toda a verdade, uma ponta solta permanece: a mãe de Estela. A mulher abandonou a família e fugiu sem deixar notícias, mas os autores deixaram a trama em aberto, o que pode indicar o seu retorno.

Ainda segundo o site, a mãe de Estela poderá voltar para a trama e expor de vez a farsa da mocinha. Além disso, há teorias nas redes sociais de que essa personagem seria Sônia (Paula Burlamaqui), uma mulher desquitada que nunca falou muito sobre seu passado e não teve contato com a enfermeira na novela.

Sandra revela viagem à Europa em retorno cheio de mistério

A vilã Sandra (Flávia Alessandra) promete agitar Êta Mundo Melhor! com sua volta triunfal, marcada por mistério, elegância e um toque de vingança. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 11, o público verá a loira em um luxuoso castelo europeu, vivendo como uma verdadeira baronesa.

A sequência mostrará imagens aéreas da propriedade enquanto a própria Sandra lê uma carta enviada ao irmão, Celso (Rainer Cadete), contando detalhes de sua fuga e de como atravessou o continente até chegar ao novo lar.

O reencontro com os personagens da trama começa a ganhar tensão quando Estela pergunta a Celso sobre a irmã desaparecida: "Me diga uma coisa, Celso. E a sua irmã? Nunca mais teve notícias depois que ela fugiu da cadeia?". Ele responde desolado: "Não! Não sei onde minha irmã pode estar. Nem sei se Sandra está viva ou morta". A cena prepara o terreno para a revelação de que Sandra prosperou longe do Brasil e agora ostenta riqueza e poder. A novela, então, mostrará imagens aéreas de um castelo europeu, acompanhadas da voz da própria Sandra lendo uma carta que depois enviará ao irmão. Saiba mais!

Leia também:Novos personagens entram em Êta Mundo Melhor! com plano contra Candinho

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

novelapersonagemLarissa ManoelasegredoÊta Mundo Melhor

