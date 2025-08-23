Êta Mundo Melhor! Simbá revela verdade a Candinho e pede perdão

Simbá assume erro e revela a Candinho que só quis viver o sonho de ter um pai, deixando todos comovidos em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, Simbá (Arthur Yera) protagoniza um momento de emoção e reflexão ao se desculpar com Candinho (Sergio Guizé) pelo golpe que aplicou, fingindo ser o filho desaparecido do dono da fábrica de biscoitos. A sequência vai mostrar que o garoto agiu influenciado por um adulto, mas assume sua responsabilidade e emociona o público.

Tudo começa quando Estela (Larissa Manoela) descobre que Simbá está sendo procurado por um detetive. Zulma (Heloisa Périssé), percebendo a situação, procura a professora para esclarecer o que aconteceu. Ela explica que alguém convenceu Simbá a fingir ser o filho de Candinho:

"A professora não vai acreditar. Logo eu, um poço de honestidade e honra, tenho um primo bandido. E ele encheu a cabeça do menino de ideias fantasiosas. E o bobinho do Simbá caiu na lábia dele. Mas não foi por maldade do garoto", relata Zulma.

Estela, chocada com a revelação, orienta que o garoto peça desculpas a Candinho, e Zulma leva Simbá até o dono da fábrica para que ele se retrate.

No momento do reencontro, Candinho reconhece imediatamente que foi enganado: "Pur que ocê fingiu sê meu filho, minino?", questiona o caipira. Simbá, arrependido, explica: "Um homem mau me enganou". Zulma completa a explicação, revelando que Ernesto (Eriberto Leão) foi o responsável por manipular o garoto. Candinho, ao ouvir o nome do vilão, reage: "Ernesto! Tinha di sê ele! Sempre ele fazendo maldade nas nossas vida. Minino, ocê sabe de alguma coisa do meu filho di verdade? Sabe onde ele tá?".

Simbá garante que não sabia de nada sobre o filho verdadeiro e revela o que o motivou a mentir: o sonho de ter um pai. Para selar o pedido de desculpas, o garoto emociona todos ao declarar: "Adorei ser seu filho, Candinho. Foi o dia mais feliz da minha vida. Me desculpa, de verdade." Candinho, comovido e compreensivo, abraça Simbá e aceita suas desculpas: "Tá discurpado, menino. Eu sei que ocê num fez por mardade."

Preta Gil será homenageada na novela Êta Mundo Melhor!

A cantora Preta Gil, que morreu no dia 20 de julho em decorrência de um câncer, será homenageada no capítulo que vai ao ar na novela Êta Mundo Melhor! deste sábado, 23.

No folhetim, Dita (Jeniffer Nascimento) vai se deparar com uma foto da cantora no corredor da Rádio Paraíso dedicado a destacar grandes cantoras que marcaram época: "Ocê me inspira tanto...", dirá a personagem diante do quadro.

A ideia da homenagem partiu da própria diretora da novela, Amora Mautner, amiga de infância de Preta Gil: "No cenário, tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto da Preta no lugar para fazer essa homenagem. A Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela, e com ela sempre, dentro de mim", explicou.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Estela confronta homem do passado e segredo vem à tona