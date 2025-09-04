Êta Mundo Melhor!: Segredo sobre Samir coloca Zulma nas mãos de uma chantagista

Na novela Êta Mundo Melhor!, Zulma ficará em pânico com a chegada repentina de Carmem, que usa o segredo de Samir para conseguir o que quer

Zulma (Heloisa Périssé) será chantageada por uma personagem inesperada em Êta Mundo Melhor!. A megera será pega de surpresa com o retorno de Carmem (Cristiane Amorim), a falsa cigana que se apresenta como vidente. A golpista não hesitará em usar o que sabe sobre Samir (Davi Malizia) para conseguir o que deseja: um teto e comida.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a princípio, Zulma tentará expulsar a recém-chegada. "A última vez que abracei você perdi a carteira e um colar!", disparará a exploradora. Carmem, entretanto, revelará que não voltou por saudade. "Sei quem é o pai do bebê que deixei aqui anos atrás", disparará, provocando pânico em Zulma.

Para quem não lembra, foi a falsa cigana quem deixou Samir no abrigo nos primeiros capítulos da trama. Sem saída, a megera aceitará abrigar Carmem por alguns dias, mas não sem impor algumas condições. "Não vai comer e dormir aqui de graça. Terá que contribuir com algum dinheiro", falará a personagem vivida por Heloisa Périssé. Mesmo sob pressão, a vidente zombará da situação: "Sei coisas demais sobre você, Zulma!".

A presença da chantagista mexerá com toda a rotina da Casa dos Anjos, especialmente com Zenaide (Evelyn Castro), que será obrigada a dividir o quarto com Carmem. "A senhora ronca?", perguntará Zenaide, indignada. A resposta será ainda mais desconcertante: "Nunca. Mas falo dormindo e sou sonâmbula". A tensão aumentará quando Carmem começar a prever desgraças usando borra de café. "Vejo um grande sofrimento no seu caminho. Vai se apaixonar por um homem que ama outra", anunciará a falsa cigana.

Em meio a essa convivência forçada, Carmem deixará claro que está apenas começando: "Posso ajudar a fisgar o peixão caipira. Está interessada, Zulma?". A vidente, então, dará uma poção do amor ao dono da fábrica de biscoitos, fazendo com que Zulma acabe passando uma noite na cama dele.

Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada

Estela (Larissa Manoela) guarda um segredo gravíssimo em Êta Mundo Melhor!. Aos poucos, a farsa de que Anabela (Isabelly Carvalho) seria sua irmã e não sua filha começa a se desenrolar. A moça já admitiu que não é mais virgem e que teve um caso no passado. No entanto, uma personagem misteriosa poderá voltar à trama e acabar de vez com a sua mentira.

Segundo o site Notícias da TV, nas cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo deste sábado, 6, Estela relembra detalhes de sua história durante um desabafo com Dita (Jeniffer Nascimento). Ela conta que viveu com um homem que a abandonou, levando todo o seu dinheiro. "O sonho virou um pesadelo. Acordei um dia, e ele tinha sumido. Levou todo o dinheiro que eu tinha. Fui obrigada a pedir na rua para voltar para casa. Muita humilhação", revelará a mocinha.

Em seguida, ela dará mais detalhes sobre sua vida. "A minha volta para casa foi um sofrimento só. Pouco tempo depois, minha mãe abandonou meu pai e foi embora. Nunca mais a vi. E ela nunca me escreveu. Quem me acolheu foi a minha avó. Mãe do meu pai. Depois que o meu pai faleceu", dirá.

Com isso, a narrativa mostra que Estela voltou para casa já com Anabela nos braços, e que seus pais sabiam que ela se tornara mãe solo. Após a morte do pai e da avó, que a acolheu sem saber de toda a verdade, uma ponta solta permanece: a mãe de Estela. A mulher abandonou a família e fugiu sem deixar notícias, mas os autores deixaram a trama em aberto, o que pode indicar o seu retorno. Saiba mais!

