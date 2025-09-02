Êta Mundo Melhor!: Sandra revela viagem à Europa em retorno cheio de mistério

Sandra (Flávia Alessandra) reaparece em Êta Mundo Melhor! vivendo na Europa, cercada de luxo e escrevendo uma carta que revela seu ressentimento

A vilã Sandra (Flávia Alessandra) promete agitar Êta Mundo Melhor! com sua volta triunfal, marcada por mistério, elegância e um toque de vingança. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 11, o público verá a loira em um luxuoso castelo europeu, vivendo como uma verdadeira baronesa.

A sequência mostrará imagens aéreas da propriedade enquanto a própria Sandra lê uma carta enviada ao irmão, Celso (Rainer Cadete), contando detalhes de sua fuga e de como atravessou o continente até chegar ao novo lar.

O reencontro com os personagens da trama começa a ganhar tensão quando Estela (Larissa Manoela) pergunta a Celso sobre a irmã desaparecida: "Me diga uma coisa, Celso. E a sua irmã? Nunca mais teve notícias depois que ela fugiu da cadeia?". Ele responde desolado: "Não! Não sei onde minha irmã pode estar. Nem sei se Sandra está viva ou morta". A cena prepara o terreno para a revelação de que Sandra prosperou longe do Brasil e agora ostenta riqueza e poder.

A novela, então, mostrará imagens aéreas de um castelo europeu, acompanhadas da voz da própria Sandra lendo uma carta que depois enviará ao irmão: "Querido, Celso, sinto muita saudade de você, meu irmão. Estou vivendo atualmente na Europa, depois de várias fugas em carros, trens e em um navio". Vestida com elegância e cercada de símbolos de riqueza, Sandra completa com frieza: "Na vida somos reis ou peões... Me recuso a viver em um mundo onde vocês possuem tudo, e eu não tenho nada".

O reencontro entre os dois, contudo, ainda está cercado de mistério, mas Celso deixará claro que sente saudade dela e continua esperançoso em vê-la. "Será que um dia volto a ver Sandra?", dirá o tapaz.

O retorno de Sandra promete movimentar a trama. Ela terá tentado matar um barão com quem se casou na Europa e agora fugirá para o Brasil. Ao chegar em São Paulo, a vilã tentará se reencontrar com Celso, mas diversos desencontros acrescentarão tensão à história.

A antecipação da volta da megera, vale dizer, foi feita pelo autor Mauro Wilson, que assumiu a novela no capítulo 30, quando Walcyr Carrasco deixou de escrever para se dedicar a outros projetos.

Novos personagens entram em Êta Mundo Melhor! com plano contra Candinho

A novela Êta Mundo Melhor! vai ganhar dois novos personagens a partir da próxima quinta-feira, 4. Os atores Claudio Gabriel e Dani Barros, que vão interpretar os personagens Aderbal e Marilda, entram na trama das seis da Globo como os pais adotivos de Samir (Davi Malizia).

Essa será mais uma das manobras de Celso (Rainer Cadete) para manter o garoto longe de Candinho (Sergio Guizé), seu verdadeiro pai. Porém, Zulma (Heloisa Périssé) não reage bem à novidade e, desconfiada das intenções do casal, une forças com Zenaide (Evelyn Castro) e o próprio Candinho para investigar o que realmente está por trás dessa decisão. Saiba mais!

