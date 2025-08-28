Mãe de Gustavo Mioto comenta sobre fim definitivo do cantor com Ana Castela

Mãe de Gustavo Mioto se manifestou sobre o término do cantor com Ana Castela; romance foi marcado por idas e vindas

O fim do namoro de Gustavo Mioto e Ana Castela continua sendo bastante comentado pelos fãs do ex-casal. Os cantores, que viveram um romance marcado por idas e vindas, anunciaram publicamente o último término em dezembro de 2024.

Apesar da separação não ser tão recente, o antigo relacionamento de Gustavo e Ana Castela voltou a ser comentado nas redes sociais após rumores de um suposto affair da cantora com Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca. Em meio aos boatos, a mãe do artista se manifestou sobre o fim definitivo do ex-casal.

" Não se trata de escolher lados, criticar um ou outro… Não deu certo, vida que segue, que sejam felizes, cada um com suas escolhas! Não se julga o que não se sabe de fato ", escreveu Jussara Mioto nos comentários de uma publicação. O posicionamento da mãe de Gustavo Mioto aconteceu logo após o jornalista Lucas Pasin comentar sobre o término dos cantores.

"Ana Castela e Gustavo Mioto tentaram voltar o namoro. Mas é aquela coisa, tem uma hora que ou a coisa vai para um lado ou é melhor mesmo dar o ‘assunto como encerrado’ para evitar o sofrimento. Ainda mais quando ele percebeu que o foco dela não estava nele, né?", opinou o jornalista nas redes sociais.

Mãe de Gustavo Mioto comenta término do cantor com Ana Castela - Foto: Reprodução/Instagram

Gustavo Mioto deixou de seguir Ana Castela

Recentemente, Gustavo Mioto chamou atenção dos fãs ao deixar de seguir Ana Castela, sua ex-namorada, nas redes sociais. A atitude do artista aconteceu em meio a rumores de um suposto affair entre a jovem e Zé Felipe.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Gustavo ressaltou que ficou evidente que a página virou e que é preciso reconhecer quando algo já não faz mais parte da sua vida. "Cara, eu acho que tem coisas que não fazem mais parte da minha vida, né?", iniciou.

"A gente tem que entender isso de que não faz parte, a história virou e tá bem na cara. Então acho que é por isso. Eu acho que é um assunto bem encerrado, tá bem claro", afirmou o artista, por fim.

Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram o namoro em dezembro de 2024 - Foto: Reprodução / Instagram

O relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto

Os rumores de um romance entre a Boiadeira e o sertanejo começaram no final de 2022, mas eles só assumiram que estavam juntos em junho do ano seguinte. Em setembro de 2023, os dois viveram uma separação relâmpago. O término foi anunciado em meio às especulações envolvendo ciúme e até traição. No entanto, eles sempre fizeram questão de rebater os rumores e reforçar o carinho um pelo outro através de declarações nas redes sociais e em entrevistas.

Em outubro de 2023, Ana oficializou o retorno de seu relacionamento com Mioto ao surgir aos beijos com o cantor. Já em janeiro de 2024 ano, um novo término foi anunciado. “Oi galera, eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente”, disse o sertanejo na época.

Ana Castela também comentou o fim da relação. "Oi, galera. Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento", iniciou.

"O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento", finalizou. Em maio do mesmo ano, eles decidiram dar uma nova chance ao namoro e levaram os fãs à loucura ao trocarem o carinho na apresentação.

O terceiro término foi anunciado em dezembro de 2024. “Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo”, disse ela na época.

Leia também: Gustavo Mioto revela se sentiu ciúme de suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe