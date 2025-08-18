Público se exalta com aparição de Zé Felipe em show de Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela são surpreendidos durante show, no interior de São Paulo, com gritos do público: “Beija, beija, beija”

No último domingo, 17, Ana Castela, cantora sertaneja, realizou um show em Buritama, no interior de São Paulo, e contou com a presença de Zé Felipe. O cantor curtiu a apresentação nos bastidores antes de subir no palco junto da artista. Inclusive, a entrada dele no palco causou burburinho do público.

Em meio a apresentação da cantora, Zé Felipe subiu ao palco para performar Evidências ao lado da sertaneja. A reação do público surpreendeu os famosos, quando a multidão gritou em sintonia: “Beija, beija, beija”.

Na madrugada de sábado, 16, Zé Felipe teria feito uma viagem para onde a artista mora em Londrina, no Paraná, após Ana Castela ter se apresentado no “Farrarial”, em São Paulo. No entanto, o ex-marido de Virginia afirmou que estava indo para Goiânia.

Relembre o caso envolvendo Zé Felipe e Ana Castela

Em julho deste ano, surgiram rumores de que Zé Felipe e Ana Castela estariam engatando em um relacionamento. Segundo colunistas do Portal Léo Dias, os artistas teriam sido flagrados em Orlando, nos Estados Unidos, no final do mês passado.

Pouco depois, Ana Castela negou os boatos do surgimento do novo casal. “Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot. Mas nada a ver (sobre estarem ficando). Não tem nada de mais”, afirmou ela.

Além disso, a equipe do artista também se pronunciou sobre o assunto e alegaram que Zé Felipe estava a trabalho nos Estados Unidos. “Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música”, afirmaram eles.

