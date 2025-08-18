CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Público se exalta com aparição de Zé Felipe em show de Ana Castela
Música / Eita

Público se exalta com aparição de Zé Felipe em show de Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela são surpreendidos durante show, no interior de São Paulo, com gritos do público: “Beija, beija, beija”

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 17h24

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

No último domingo, 17, Ana Castela, cantora sertaneja, realizou um show em Buritama, no interior de São Paulo, e contou com a presença de Zé Felipe. O cantor curtiu a apresentação nos bastidores antes de subir no palco junto da artista. Inclusive, a entrada dele no palco causou burburinho do público.

Em meio a apresentação da cantora, Zé Felipe subiu ao palco para performar Evidências ao lado da sertaneja. A reação do público surpreendeu os famosos, quando a multidão gritou em sintonia: “Beija, beija, beija”.

Na madrugada de sábado, 16, Zé Felipe teria feito uma viagem para onde a artista mora em Londrina, no Paraná, após Ana Castela ter se apresentado no “Farrarial”, em São Paulo. No entanto, o ex-marido de Virginia afirmou que estava indo para Goiânia.

Relembre o caso envolvendo Zé Felipe e Ana Castela

Em julho deste ano, surgiram rumores de que Zé Felipe e Ana Castela estariam engatando em um relacionamento. Segundo colunistas do Portal Léo Dias, os artistas teriam sido flagrados em Orlando, nos Estados Unidos, no final do mês passado.

Pouco depois, Ana Castela negou os boatos do surgimento do novo casal. “Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot. Mas nada a ver (sobre estarem ficando). Não tem nada de mais”, afirmou ela.

Além disso, a equipe do artista também se pronunciou sobre o assunto e alegaram que Zé Felipe estava a trabalho nos Estados Unidos. “Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música”, afirmaram eles.

Leia também: Equipe de Zé Felipe explica demissão de bailarinas do cantor

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

showZé Felipeana castela
Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Revelação

Poliana, Zé Felipe, Virginia e Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Leonardo admite que ainda não superou o término de Zé Felipe e Virginia

Susto no ar

Lauana Prado - Foto: Steffany Lima (@stefflima)

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após a porta abrir no ar

Mudança

Zé Felipe e Karol Gerez - Foto: Reprodução / Instagram

Equipe de Zé Felipe explica demissão de bailarinas do cantor

Desabafo

Joss Stone - Foto: Reprodução / Instagram

Joss Stone faz forte relato sobre relacionamento abusivo: 'Me jogou'

Homenagem

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Gilberto Gil presta homenagem à Preta Gil em primeiro show após morte da filha

Amor

Flor Gil - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Flor Gil recebe o carinho da namorada em show no Rio de Janeiro

Últimas notícias

Candinho (Sergio Guizé) e Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir
No ano de 2020, Samara Felippo teve pielonefrite e hoje está totalmente recuperadaMédico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'
Maíra CardiMaíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente
Viih Tube é do signo de leãoAniversário de Viih Tube: astróloga analisa mapa astral e dispara: 'Ninguém a derruba'
Faustão recebe alta da UTIFaustão recebe alta da UTI após novos transplantes; veja o boletim médico
Antonio Calloni em 'Terra Nostra'Antonio Calloni se emociona com volta de ‘Terra Nostra’ à TV
Leonardo e as netas MariasLeonardo se emociona ao falar dos netos: “É o melhor papel que tem”
NoneNathalie Marques orienta como prevenir queda capilar e sinais de envelhecimento
Ana Castela e Zé FelipePúblico se exalta com aparição de Zé Felipe em show de Ana Castela
Poliana, Zé Felipe, Virginia e LeonardoLeonardo admite que ainda não superou o término de Zé Felipe e Virginia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade