Gustavo Mioto toma atitude após boatos de affair de Ana Castela com Zé Felipe

Ex de Ana Castela, Gustavo Mioto chamou atenção dos fãs com uma atitude em meio a rumores de suposto affair da cantora com Zé Felipe

O cantor Gustavo Mioto chamou atenção dos fãs na última segunda-feira, 18, ao deixar de seguir Ana Castela, sua ex-namorada, nas redes sociais. A atitude do artista aconteceu em meio a rumores de um suposto affair entre a jovem e Zé Felipe.

No último domingo, 17, o ex-marido de Virginia Fonseca fez uma participação no show de Ana Castela, realizado no interior de São Paulo. A entrada de Zé Felipe no palco, inclusive, causou um burburinho no público presente, que imediatamente gritou em sintonia: "Beija, beija, beija".

Os boatos de um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela surgiram no fim de junho, quando os dois se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Na época, a cantora chegou a negar publicamente que esteja se envolvendo com o filho de Leonardo.

Por meio de sua assessoria, Zé também se manifestou sobre o assunto e negou qualquer relação romântica com a artista, alegando que a ida do cantor aos EUA foi apenas para trabalho. "Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos", informaram.

"Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música", completaram.

Vale lembrar que Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram o namoro pela última vez em dezembro de 2024. O relacionamento, marcado por várias idas e vindas, iniciou em 2023.

