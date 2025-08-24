Gustavo Mioto revela se sentiu ciúme de suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe

O cantor Gustavo Mioto foi questionado se teria ficado com ciúme diante das especulações de um possível affair entre Ana Castela e Zé Felipe

O cantor Gustavo Mioto voltou a falar sobre sua ex-namorada, Ana Castela. Questionado se teria ficado com ciúme diante das especulações de um possível affair entre a boiadeira e o cantor Zé Felipe ex-marido da influenciadora digital Virginia Fonseca, ele respondeu de forma direta.

"Eu acho que a gente tem ciúme do que é nosso, né? E como ela está solteira e ele está solteiro, se eles estão felizes, e se estiver rolando alguma coisa, porque eu sei o mesmo tanto que vocês, então é isso", contou ele em entrevista ao perfil Link Podcast.

O cantor sertanejo também comentou sobre a vida pessoal e afirmou que seu trabalho é quem acaba determinando o status de seu relacionamento. "Solteiro sim, sozinho depende dos shows. Se os shows deixarem a gente tenta não estar sozinho", complementou ele.

Nos últimos dias, Gustavo Mioto explicou sua decisão de deixar de seguir Ana Castela nas redes sociais. Em entrevista ao portal Leo Dias na última quinta-feira, 21, ele ressaltou que ficou evidente que a página virou e que é preciso reconhecer quando algo já não faz mais parte da sua vida.

“Cara, eu acho que tem coisas que não fazem mais parte da minha vida, né?”, iniciou. “A gente tem que entender isso de que não faz parte, a história virou e tá bem na cara. Então acho que é por isso. Eu acho que é um assunto bem encerrado, tá bem claro”, afirmou o artista.

Ao ser questionado se o assunto o incomoda, Gustavo afirmou que compreende o interesse do público e que, como artista, deve estar preparado para responder. “Não, não incomoda, não. Acho que vida pública é vida pública, a gente tem que estar pronto para responder uma hora ou outra sobre”, defendeu em seguida.

Rumores

Os rumores de um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela surgiram no fim de junho, após um encontro dos dois em Orlando, nos Estados Unidos. Na época, porém, a cantora fez questão de negar publicamente qualquer envolvimento com o filho de Leonardo.

Por meio de sua assessoria, Zé também se manifestou sobre o assunto e negou qualquer relação romântica com a artista, alegando que a ida do cantor aos EUA foi apenas para trabalho. "Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. Por este motivo, seguiu para o Estados Unidos", informaram.

"Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques. Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música", completaram.

Ao ver uma publicação sobre o assunto, a mãe de Ana Castela, Michele, também fez questão de desmentir os rumores envolvendo a sua filha."É de cair o queixo mesmo as mentiras que você posta aqui por engajamento", escreveu ela nos comentários.

Vale lembrar que Ana Castela anunciou o término do namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024, após uma relação marcada por várias idas e vindas desde 2023. “Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo”, disse ela na época.

Já Virginia Fonseca e Zé Felipe colocaram um ponto final no casamento em 27 de maio de 2025 e e oficializaram o divórcio em julho de 2025. Os dois estavam juntos desde 2021.

