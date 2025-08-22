Gustavo Mioto esclarece atitude envolvendo Ana Castela: 'Assunto encerrado'

O cantor Gustavo Mioto explicou sua decisão de deixar de seguir Ana Castela, sua ex-namorada, nas redes sociais. Veja o que ele disse

O cantor Gustavo Mioto explicou sua decisão de deixar de seguir Ana Castela, sua ex-namorada, nas redes sociais. Em entrevista ao portal Leo Dias nesta quinta-feira, 21, ele ressaltou que ficou evidente que a página virou e que é preciso reconhecer quando algo já não faz mais parte da sua vida.

“Cara, eu acho que tem coisas que não fazem mais parte da minha vida, né?”, iniciou. “A gente tem que entender isso de que não faz parte, a história virou e tá bem na cara. Então acho que é por isso. Eu acho que é um assunto bem encerrado, tá bem claro”, afirmou o artista.

Ao ser questionado se o assunto o incomoda, Gustavo afirmou que compreende o interesse do público e que, como artista, deve estar preparado para responder. “Não, não incomoda, não. Acho que vida pública é vida pública, a gente tem que estar pronto para responder uma hora ou outra sobre”, defendeu.

O relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto

Os rumores de um romance entre a Boiadeira e o sertanejo começaram no final de 2022, mas eles só assumiram que estavam juntos em junho do ano seguinte. Em setembro de 2023, os dois viveram uma separação relâmpago. O término foi anunciado em meio às especulações envolvendo ciúme e até traição. No entanto, eles sempre fizeram questão de rebater os rumores e reforçar o carinho um pelo outro através de declarações nas redes sociais e em entrevistas.

Em outubro de 2023, Ana oficializou o retorno de seu relacionamento com Mioto ao surgir aos beijos com o cantor. Já em janeiro deste ano, um novo término foi anunciado. “Oi galera, eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente”, disse o sertanejo na época.

Ana Castela também comentou o fim da relação. "Oi, galera. Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento", iniciou.

"O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento", finalizou. Em maio do ano passado, eles decidiram dar uma nova chance ao namoro e levaram os fãs à loucura ao trocarem o carinho na apresentação.

O terceiro término foi anunciado em dezembro de 2024.“Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo”, disse ela na época.

