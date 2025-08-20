Gilberto Gil resgata foto rara com Preta Gil em homenagem: '1 mês de saudade'

1 mês sem Preta Gil: o cantor Gilberto Gil prestou uma homenagem à filha, falecida no dia 20 de julho em decorrência de um câncer

O cantor Gilberto Gil publicou uma bela homenagem à filha, Preta Gil, na madrugada desta quarta-feira, 20, dia em que completa 1 mês da morte da artista. O veterano da MPB resgatou uma foto rara da cantora ainda criança e destacou a saudade que sente dela.

" 1 mês de saudade ", escreveu Gilberto Gil na legenda da imagem. Nos comentários da postagem, diversos amigos e fãs deixaram mensagens carinhosas e de conforto ao cantor e toda a família.

"Um forte abraço e forças para continuar. Preta sempre será lembrada", declarou uma seguidora. "Força e amor pra vocês", desejou outra. "Ah que foto mais linda! Viva Preta! Gil amado", disse uma terceira. "É uma dor que vai sendo conformada pelo amor. Um dia ela vai deixando de doer e a saudade fazendo morada. O amor é eterno", comentou mais uma.

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer colorretal. A cantora estava realizando um tratamento experimental contra a doença nos Estados Unidos, mas não resistiu e acabou falecendo quando estava prestes a retornar ao Brasil.

O velório da artista, marcado por muita emoção, ocorreu no dia 25 de julho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Logo após a despedida aberta ao público, amigos próximos e familiares seguiram para a cerimônia de cremação.

Em entrevista recente ao 'Fantástico', da TV Globo, Gilberto Gil revelou o destino das cinzas da filha e contou que Preta deixou orientações de como gostaria que fossem espalhadas: " Dentro dos vários pedidos que ela tinha, um deles era de que o corpo dela fosse cremado e que as cinzas fossem distribuídas entre as pessoas da família e dos amigos ", declarou o cantor.

A volta de Gilberto Gil aos palcos após a morte de Preta

O cantor Gilberto Gil retornou aos palcos no dia 17 de agosto, quase um mês após a morte da filha, Preta Gil. Durante apresentação em São Paulo, o veterano emocionou o público presente ao prestar uma bela homenagem à artista, falecida aos 50 anos após uma longa batalha contra o câncer.

"Todas as vezes que tenho cantado essa música ultimamente tenho cantado para ela. Nesses últimos anos então, sempre para ela. Uma das meninas lá de casa, nossa menina Preta. Foi feita pra mãe dela", declarou Gil, referindo-se a canção 'Drão', escrita por ele para Sandra Gadelha, mãe de Preta.

A música, inclusive, foi a última cantada por Preta Gil junto com o pai. A cantora esteve presente em um show da turnê 'Tempo Rei', realizado na cidade de São Paulo em abril deste ano. Na ocasião, a artista subiu ao palco e os dois performaram juntos a canção 'Drão'.



