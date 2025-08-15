Gilberto Gil escreve recado para a ex-mulher, Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil: 'Desejar'

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para celebrar o aniversário de 78 anos de sua ex-esposa, Sandra Gadelha
O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para celebrar o aniversário de 78 anos de sua ex-esposa, Sandra Gadelha, que é mãe de Pedro, Maria e Preta Gil, e conhecida por ter inspirado a música 'Drão'.
Na publicação, o cantor compartilhou um álbum resgatando fotos antigas de momentos em família. Nos registros, ele aparece ao lado de Sandra Gadelha e dos filhos que tiveram juntos. "Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Drão, mãe de Pedro, Preta e Maria. Aquele abraço com muito carinho", escreveu na legenda da publicação.
Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "Pedro e Preta juntinhos no céu festejando a vida dessa grande mulher", falou uma. "Nenhuma dor é pior que perder um filho. Que neste dia ela possa comemorar a vida", disse outra. "Drão é uma mulher maravilhosa. Orgulho pra nós, baianas! Parabéns, vida longa", disse uma terceira pessoa.
Sandra Gadelha se casou com Gilberto Gil em 1969 e eles tiveram três filhos: Pedro Gadelha Gil Moreira em 17 de maio de 1970, Preta Maria Gadelha Gil Moreira em 8 de agosto de 1974 e Maria Gadelha Gil Moreira em 13 de janeiro de 1976. Os dois foram juntos para o exílio em Londres e se separaram em 1980.
Pedro morreu em 1990 ao sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro. Recentemente, Sandra perdeu mais uma filha: Preta Gil, que morreu em decorrência do câncer. Sandra é irmã de Dedé Veloso, que foi a primeira mulher de Caetano Veloso. Ela foi a inspiração de Gilberto Gil para a música Drão, que traz o apelido dela no título.
Além dos três filhos com Sandra, Gilberto Gil também é pai de Nara de Aguiar Gil Moreira e Marília de Aguiar Gil Moreira, de seu relacionamento com sua ex-esposa Belina de Aguiar. O terceiro casamento de Gilberto Gil foi com Flora Nair Giordano e resultou em mais três filhos: Bem Giordano Gil Moreira,Isabela Giordano Gil Moreira e José Gil Giordano Gil Moreira.
