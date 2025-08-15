CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Gilberto Gil escreve recado para a ex-mulher, Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil: 'Desejar'
Datas Especiais / Família

Gilberto Gil escreve recado para a ex-mulher, Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil: 'Desejar'

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para celebrar o aniversário de 78 anos de sua ex-esposa, Sandra Gadelha

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 15/08/2025, às 10h31

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Gilberto Gil celebra aniversário de Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil
Gilberto Gil celebra aniversário de Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para celebrar o aniversário de 78 anos de sua ex-esposa, Sandra Gadelha, que é mãe de Pedro, Maria e Preta Gil, e conhecida por ter inspirado a música 'Drão'.

Na publicação, o cantor compartilhou um álbum resgatando fotos antigas de momentos em família. Nos registros, ele aparece ao lado de Sandra Gadelha e dos filhos que tiveram juntos. "Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Drão, mãe de Pedro, Preta e Maria. Aquele abraço com muito carinho", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "Pedro e Preta juntinhos no céu festejando a vida dessa grande mulher", falou uma. "Nenhuma dor é pior que perder um filho. Que neste dia ela possa comemorar a vida", disse outra. "Drão é uma mulher maravilhosa. Orgulho pra nós, baianas! Parabéns, vida longa", disse uma terceira pessoa.

Quem é Sandra Gadelha?

Sandra Gadelha se casou com Gilberto Gil em 1969 e eles tiveram três filhos: Pedro Gadelha Gil Moreira em 17 de maio de 1970, Preta Maria Gadelha Gil Moreira em 8 de agosto de 1974 e Maria Gadelha Gil Moreira em 13 de janeiro de 1976.  Os dois foram juntos para o exílio em Londres e se separaram em 1980.

Pedro morreu em 1990 ao sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro. Recentemente, Sandra perdeu mais uma filha: Preta Gil, que morreu em decorrência do câncer.  Sandra é irmã de Dedé Veloso, que foi a primeira mulher de Caetano Veloso. Ela foi a inspiração de Gilberto Gil para a música Drão, que traz o apelido dela no título.

Os outros filhos de Gilberto Gil

Além dos três filhos com Sandra, Gilberto Gil também é pai de Nara de Aguiar Gil Moreira e Marília de Aguiar Gil Moreira, de seu relacionamento com sua ex-esposa Belina de Aguiar. O terceiro casamento de Gilberto Gil foi com Flora Nair Giordano e resultou em mais três filhos: Bem Giordano Gil Moreira,Isabela Giordano Gil Moreira e José Gil Giordano Gil Moreira.

Leia também: Nome verdadeiro de Preta Gil teve interferência de cartório; saiba a história

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

gilberto gilSandra Gadelha
Gilberto Gil Gilberto Gil  

Leia também

Aniversário

Carolina Dieckmmann e o filho caçula, José - Foto: Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'

Homenagem

Gloria Maria com as duas filhas, Laura e Maria - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário

Aniversário

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Convite de festa milionária de Bruna Marquezine vaza na web

Parabéns!

Carolina Dieckmmann celebra 18 anos do filho caçula - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Carolina Dieckmmann ganha homenagem da mãe em aniversário de 18 anos

Aniversário

Marcello Novaes e Leticia Spiller - Foto: Repodução / Instagram

Marcello Novaes ganha declaração da ex, Leticia Spiller, em data especial

Religião

Irmã Dulce - Foto: Reprodução / Globo Repórter

Dia de Santa Dulce dos Pobres: Entenda a origem da data

Últimas notícias

Bárbara PazBárbara Paz abre o jogo sobre procedimentos estéticos após acidente aos 17 anos
Deborah Secco destaca a importância de fazer limpeza facial e usar protetor solarDeborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
Leandra Leal fala sobre Os EnforcadosLeandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'
Caio Blat e Maria RibeiroFilho de Caio Blat e Maria Ribeiro surge mais alto do que os pais em nova foto
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Natalia BaldanNatalia Baldan transforma herança em missão no agro: 'Sou uma sucessora em desenvolvimento'
Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra CardiConfira quais famosas estão grávidas e celebram o Dia da Gestante em 2025
Viviane Araujo fala sobre doação de óvulosViviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho
Malu GalliMalu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'
Tico Sahyoun e Pedro ZannoniRackets in Paradise: Evento de tênis e beach tennis chega ao Brasil com estrelas do esporte
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade