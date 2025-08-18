Gilberto Gil presta homenagem à Preta Gil em primeiro show após morte da filha

De volta aos palcos, o cantor Gilberto Gil dedicou uma de suas músicas à filha, Preta Gil, falecida em julho: 'Sempre para ela'

O cantor Gilberto Gil retornou aos palcos no domingo, 17, quase um mês após a morte da filha, Preta Gil. Durante apresentação em São Paulo, o veterano emocionou o público presente ao prestar uma bela homenagem à artista, falecida aos 50 anos após uma longa batalha contra o câncer.

" Todas as vezes que tenho cantado essa música ultimamente tenho cantado para ela. Nesses últimos anos então, sempre para ela. Uma das meninas lá de casa, nossa menina Preta. Foi feita pra mãe dela ", declarou Gil, referindo-se a canção 'Drão', escrita por ele para Sandra Gadelha, mãe de Preta.

A música, inclusive, foi a última cantada por Preta Gil junto com o pai. A cantora esteve presente em um show da turnê 'Tempo Rei', realizado na cidade de São Paulo em abril deste ano. Na ocasião, a artista subiu ao palco e os dois performaram juntos a canção 'Drão'.

Vale lembrar que Gilberto Gil e Sandra Gadelha foram casados por cerca de 11 anos. Da união, nasceram Pedro Gil, falecido em 1990, Preta Gil e Maria Gil. Atualmente, o veterano da MPB é casado com Flora Gil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Gilberto Gil revela destino das cinzas de Preta Gil

O cantor Gilberto Gil, pai de Preta Gil (1974-2025), abriu o coração ao falar sobre a trajetória de vida da cantora e a sua partida precoce. A artista faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, após uma longa batalha contra um câncer colorretal.

Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, Gilberto revelou o destino das cinzas da filha, que foi cremada em uma cerimônia restrita a familiares e amigos no dia 25 de julho, logo após o velório aberto ao público.

De acordo com o veterano, Preta deixou orientações de como gostaria que suas cinzas fossem espalhadas: "Dentro dos vários pedidos que ela tinha, um deles era de que o corpo dela fosse cremado e que as cinzas fossem distribuídas entre as pessoas da família e dos amigos", declarou o cantor.

Em seguida, Gilberto Gil contou que algumas pessoas já decidiram o que farão com parte das cinzas que irão receber: "Hoje eu estava vendo a caixinha com as cinzas. Tem gente que quer usar as cinzas para fazer uma joia, tem gente que quer ter um tiquinho das cinzas dela em casa, jogar um pouco no jardim de uma das casas, no mar da casa da Bahia…", relatou o veterano, por fim.

Leia também: Quem são os oito filhos de Gilberto Gil? Conheça a família do cantor



