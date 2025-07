Gilberto Gil exibe fotos no velório de Preta Gil: ‘Onde houver amor e alegria…’

O cantor Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, fazem homenagens para Preta Gil com fotos do velório no Rio de Janeiro

O cantor Gilberto Gil e sua esposa, Flora Gil, fizeram homenagens póstumas para a cantora Preta Gil na manhã deste sábado, 26. Eles compartilharam fotos que foram feitas durante o velório da artista na sexta-feira, 26, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Nas imagens, os dois apareceram fazendo carinho no corpo de Preta Gil no caixão. Em sua legenda, o pai escreveu: “Até os próximos 50 bilhões de anos… Onde houver alegria e amor, haverá Preta”.

Por sua vez, a madrasta afirmou: “Para sempre dentro do meu coração. Te amarei eternamente”. As fotos compartilhadas por eles foram feitas pelo site Alô Bahia.

Vale lembrar que Preta era filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha.

A família de Preta Gil no velório

A família da cantora Preta Gil prestou as últimas homenagens para a cantora nesta sexta-feira, 25, durante o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Vários parentes marcaram presença no local para se despedirem da cantora, que faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos.

O filho da artista, Francisco Gil, de 30 anos, foi um dos primeiros a chegar ao velório da mãe. Ele viveu um momento sozinho ao lado do caixão dela para dar o seu último adeus e foi consolado por amigos e pela namorada, a ex-BBB Alane Dias.

Francisco Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Logo depois, outros familiares chegaram ao local, como a sobrinha Flor Gil, e os irmãos da cantora, como Maria Gil, José Gil e Bela Gil.

Flor Gil - Foto: Agnews

Maria Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

José Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Os pais de Preta Gil, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, chegaram ao local do velório no início da tarde, depois que o local ficou restrito apenas para a família. Eles chegaram acompanhados de outros parentes e amigos próximos.

Gilberto Gil e família - Fotos: AgNews

Gilberto Gil e família - Fotos: AgNews

Gilberto Gil e família - Fotos: AgNews

Gilberto Gil e família - Fotos: AgNews

Além da família de sangue, Preta Gil também teve a despedida da família do coração, que eram seus amigos mais próximos. Malu Barbosa e Ju de Paula, que foram as amigas que estavam com ela em Nova York, se emocionaram ao vê-la no caixão.

Enquanto o velório acontecia no Rio de Janeiro, Gominho, grande amigo dela, estava em São Paulo para participar do programa Mais Você, da Globo, e exaltar a vida da amiga. Logo depois da gravação, ele viajou até o Rio de Janeiro e foi ao velório da amiga.