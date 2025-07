A última vez em que Preta Gil cantou com o pai, Gilberto Gil

A despedida de pai e filha nos palcos! Preta Gil e Gilberto Gil se emocionaram no último show que fizeram juntos

A cantora Preta Gil teve o seu momento de despedida dos palcos ao lado do pai, o cantor Gilberto Gil, no final de abril de 2025. Pouco antes de embarcar para os Estados Unidos, onde tentou um tratamento experimental contra o câncer e onde faleceu neste domingo, 20, ela fez uma breve participação especial no show do pai.

Na época, Gilberto Gil estava em turnê pelo Brasil com o show Tempo Rei. Em sua apresentação na cidade de São Paulo no dia 26 de abril, ele recebeu a filha Preta Gil no palco. Os dois cantaram juntos a música Drão, que foi feita em homenagem a mãe dela, Sandra Gadelha.

Os dois se emocionaram e comoveram a plateia presente no show. "No palco, de mãos dadas com meu pai, cantando “Drão”, foi impossível não me emocionar. “Drão” fala sobre o amor que permanece, mesmo depois das grandes transformações da vida. Sobre vínculos que o tempo não desfaz, só amadurece. Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos. Um momento que vou guardar pra sempre comigo. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro se reinventa, se fortalece e que a música é a nossa forma mais bonita de eternizar isso. Amo você, pai!", disse ela depois do show.

Relembre os vídeos abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Qual era o tipo de câncer de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi o câncer colorretal, que foi descoberto em janeiro de 2023 e removido em uma cirurgia após tratamento com quimioterapia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando 6 novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático, e removidos em cirurgia com duração de 21 horas que aconteceu em dezembro de 2024.

A cantora precisou colocar uma a bolsa de colostomia de forma definitiva na última cirurgia. "Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa”, afirmou ela quando colocou o aparato.

Em maio de 2025, Preta Gil embarcou para os Estados Unidos para passar por um tratamento experimental depois que esgotou sua chance de cura no Brasil. No entanto, ela não resistiu e morreu neste domingo, 20 de julho, aos 50 anos.

Leia também: Famosos lamentam a morte de Preta Gil: 'Lutou com dignidade e coragem'