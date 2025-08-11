Destino das cinzas de Preta Gil é revelado por Gilberto Gil, pai da cantora

O cantor Gilberto Gil contou que a filha, Preta Gil, deixou orientações de como gostaria que suas cinzas fossem distribuídas; saiba detalhes

O cantor Gilberto Gil, pai de Preta Gil (1974-2025), abriu o coração ao falar sobre a trajetória de vida da cantora e a sua partida precoce. A artista faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, após uma longa batalha contra um câncer colorretal.

Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, Gilberto revelou o destino das cinzas da filha, que foi cremada em uma cerimônia restrita a familiares e amigos no dia 25 de julho, logo após o velório aberto ao público.

De acordo com o veterano da MPB, Preta deixou orientações de como gostaria que suas cinzas fossem espalhadas: " Dentro dos vários pedidos que ela tinha, um deles era de que o corpo dela fosse cremado e que as cinzas fossem distribuídas entre as pessoas da família e dos amigos ", declarou o cantor.

Em seguida, Gilberto Gil contou que algumas pessoas já decidiram o que farão com parte das cinzas que irão receber: " Hoje eu estava vendo a caixinha com as cinzas. Tem gente que quer usar as cinzas para fazer uma joia, tem gente que quer ter um tiquinho das cinzas dela em casa, jogar um pouco no jardim de uma das casas, no mar da casa da Bahia… ", relatou o veterano, por fim.

Gilberto Gil fala sobre a chegada das cinzas de Preta Gil e revela que a família ainda está refletindo sobre como tudo será conduzido #Fantásticopic.twitter.com/ccuYJXZ7AT — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 10, 2025

O Dia dos Pais de Gilberto Gil

Gilberto Gil passou o Dia dos Pais deste ano, celebrado no domingo, 10, ao lado da família. Em uma foto publicada por Mariá Pinkusfeld, uma das noras do cantor, é possível vê-lo reunido com alguns filhos, a esposa Flora Gil, e Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil.

Vale lembrar que este foi o primeiro Dia dos Pais sem Preta. A cantora faleceu aos 50 anos no dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer colorretal. A filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha estava realizando um tratamento experimental nos Estados Unidos, mas a doença acabou evoluindo e a artista não resistiu.

Além de Preta Gil, Gilberto e Sandra Gadelha também são pais de Maria Gil e Pedro Gil, falecido em janeiro de 1990, aos 19 anos, após sofrer um grave acidente de carro. O veterano ainda é pai de outros cinco filhos: Bela Gil, José Gil, Nara Gil, Marília Gil e Bem Gil.

