Filho de Preta Gil resgata foto da infância ao lado da mãe e do avô, Gilberto Gil

Filho único de Preta Gil, o cantor Francisco Gil compartilhou uma foto inédita de quando era criança junto com a mãe e o avô, Gilberto Gil

O cantor Francisco Gil compartilhou com o público na noite de terça-feira, 26, uma foto bastante especial ao lado da mãe, Preta Gil (1974-2025) e do avô, Gilberto Gil. No clique resgatado pelo vocalista do grupo Gilsons, ele aparece, ainda criança, junto com os artistas no Estúdio Palco, localizado no Rio de Janeiro.

Francisco está retomando, aos poucos, sua rotina de trabalho após a morte da mãe. Ainda na noite de terça-feira, 26, o músico informou aos fãs que já possui data de retorno aos palcos: 4 de setembro, em Porto Alegre. " Eu ainda não tinha anunciado aqui, mas em setembro retorno aos palcos depois de um tempo longe ", escreveu ele.

Preta Gil partiu em 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer colorretal. A cantora, que lutava contra a doença desde 2023, estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental, mas não resistiu e acabou falecendo.

Recentemente, amigos, familiares e fãs publicaram diversas homenagens à artista no dia em que se completou o primeiro mês de sua morte. O ator Otávio Müller, ex-marido de Preta Gil e pai de Francisco, compartilhou em suas redes sociais um registro antigo da cantora.

Para quem não sabe, Otávio e Preta foram casados por cerca de dois anos, entre 1994 e 1995. Apesar do pouco tempo de relação, os dois seguiram como grandes amigos e nunca esconderam o amor e carinho que possuíam um pelo outro.

Francisco Gil resgata foto ao lado de Preta e Gilberto - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Como Preta Gil e Otávio Müller se conheceram?

Em março deste ano, durante participação no Domingão com Huck, Preta Gil revelou que se apaixonou por Otávio Müller durante a exibição da primeira versão de 'Vale Tudo', em 1988. Na trama original, o ator interpretou o personagem Sardinha, melhor amigo de Solange Duprat (Lídia Brondi).

" Eu me apaixonei pelo pai do meu filho assistindo a ‘Vale Tudo’. O Otávio fazia o Sardinha, eu era apaixonada pelo Sardinha. E eu fui atrás de ficar com o Sardinha. E eu fiquei com o Sardinha, temos um filho juntos ", revelou Preta Gil com bom humor em sua última aparição na TV.

Otávio Müller e Preta Gil são pais de Francisco Gil - Reprodução/Instagram

Otávio Müller divide foto com a família Gil

Recentemente, o ator Otávio Müller, ex-marido de Preta Gil (1974-2025), usou as redes sociais para compartilhar uma foto bastante especial ao lado de familiares da artista.

Na imagem publicada por Otávio, é possível notar a presença de Gilberto Gil, pai de Preta, Flora Gil, madrasta da artista, e Francisco Gil, filho do ator com a cantora. A diretora Amora Mautner e o escritor e cantor Jorge Mautner também aparecem no registro dividido pelo ator.

Otávio Müller, que é bastante próximo da família Gil, destacou o amor compartilhado entre eles: " Minha vida aqui, nessa foto. Só com muito amor para seguir nessa vida louca ", escreveu o famoso na legenda da postagem, acrescentando diversos emojis corações vermelhos.

Leia também: Gilberto Gil presta homenagem à Preta Gil em primeiro show após morte da filha