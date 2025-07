Preta Gil revelou paixão por Otávio Müller ao vê-lo em Vale Tudo: 'Fui atrás do Sardinha'

Preta Gil revelou que se apaixonou pelo ator quando ele vivia o personagem Sardinha na novela; os dois viveram uma relação que gerou Francisco Gil

Durante sua última aparição na TV, no Domingão com Huck exibido em 30 de março, Preta Gil emocionou ao compartilhar com o público um capítulo romântico de sua juventude. Na atração, ela surgiu cantando a icônica música “Brasil”, de Cazuza, tema de abertura do clássico Vale Tudo (1988), e aproveitou para contar que foi assistindo à novela que se apaixonou por Otávio Müller, pai de seu único filho, Francisco Gil.

“Eu me apaixonei pelo pai do meu filho assistindo a ‘Vale Tudo’. O Otavio fazia o Sardinha, eu era apaixonada pelo Sardinha. E eu fui atrás de ficar com o Sardinha. E eu fiquei com o Sardinha, temos um filho juntos” , revelou Preta com bom humor e carinho ao público. A história fez os presentes no auditório vibrarem com a espontaneidade da cantora.

Apaixonada desde a adolescência

Na época em que a novela foi ao ar, Otávio Müller dava vida ao personagem Sardinha e tinha 26 anos. Preta tinha apenas 14 e se encantou por ele ainda na adolescência. Dois anos depois, quando tinha 16, os dois começaram a namorar. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, o ator contou que o relacionamento surgiu depois que foram apresentados por uma amiga em comum, em um momento delicado da vida dele.

“Eu estava me separando de uma namorada, com quem eu vivia junto. A Preta chegou como amiga, cuidou de mim, foi muito legal. Em meio a tudo isso, acabamos nos apaixonando”, disse Otavio ao jornal.

Eles oficializaram a união em 1994 e se separaram no ano seguinte, mas mantiveram a amizade. O fruto dessa relação foi Francisco Gil, hoje músico e pai de Sol de Maria, neta adorada de Preta .

Relação transformada em amizade

Na autobiografia “Preta Gil: Os Primeiros 50”, lançada em 2023, a cantora falou com maturidade sobre o fim do casamento com Otávio Müller: “ O amor se transformou. Se transformou numa coisa linda, de amizade. Mas o casamento acabou ”.

Mesmo após a separação, a amizade e parceria entre os dois permaneceu sólida por toda a vida. Otavio esteve ao lado de Preta nos momentos mais importantes, inclusive durante o tratamento contra o câncer nos últimos dois anos.

A história de Preta Gil e Otávio Müller mostra como a admiração, o cuidado e o afeto podem transcender o fim de um relacionamento amoroso e se manter como laço profundo de amizade e respeito mútuo.

Leia também:Preta Gil foi expulsa de escola após beijo em Amora Mautner: 'Gay não é doença'