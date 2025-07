Otávio Müller divide foto com o filho e o ex-sogro, Gilberto Gil: 'Amor para seguir'

Pai de Francisco, único filho de Preta Gil, o ator Otávio Müller compartilhou uma foto especial ao lado de familiares da artista

O ator Otávio Müller, ex-marido de Preta Gil (1974-2025), usou as redes sociais no domingo, 27, para compartilhar uma foto bastante especial ao lado de familiares da artista. Os dois foram casados entre 1994 e 1995 e são pais de Francisco Gil, filho único da cantora.

Na imagem publicada por Otávio, é possível notar a presença de Gilberto Gil, pai de Preta, Flora Gil, madrasta da artista, e Francisco. A diretora Amora Mautner e o escritor e cantor Jorge Mautner também aparecem no registro dividido pelo ator.

Otávio Müller, que é bastante próximo da família Gil, destacou o amor compartilhado entre eles: " Minha vida aqui, nessa foto. Só com muito amor para seguir nessa vida louca ", escreveu o famoso na legenda da postagem, acrescentando diversos emojis corações vermelhos.

O intérprete do personagem Sardinha na primeira versão de 'Vale Tudo' (1988) esteve ao lado do filho durante o velório de Preta Gil, ocorrido na última sexta-feira, 25, no Rio de Janeiro. A cantora faleceu aos 50 anos no dia 20 deste mês após uma longa batalha contra o câncer no intestino.

Apesar do pouco tempo de relação, Preta Gil e Otávio Müller seguiram como grandes amigos e nunca esconderam o amor e carinho que possuíam um pelo outro. A cantora, inclusive, chegou a revelar que se apaixonou pelo ator durante a exibição da novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

"Eu me apaixonei pelo pai do meu filho assistindo a ‘Vale Tudo’. O Otávio fazia o Sardinha, eu era apaixonada pelo Sardinha. E eu fui atrás de ficar com o Sardinha. E eu fiquei com o Sardinha, temos um filho juntos", revelou Preta com bom humor em sua última aparição na TV, no Domingão com Huck, em março deste ano.

Gilberto Gil exibe fotos no velório de Preta Gil

O cantor Gilberto Gil e sua esposa, Flora Gil, fizeram homenagens póstumas para a cantora Preta Gil na manhã de sábado, 26. Eles compartilharam fotos que foram feitas durante o velório da artista na sexta-feira, 26, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Nas imagens, os dois apareceram fazendo carinho no corpo de Preta Gil no caixão. Em sua legenda, o pai escreveu: “Até os próximos 50 bilhões de anos… Onde houver alegria e amor, haverá Preta”. Por sua vez, a madrasta afirmou: “Para sempre dentro do meu coração. Te amarei eternamente”. As fotos compartilhadas por eles foram feitas pelo site Alô Bahia; confira os registros.

