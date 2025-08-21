Ex-marido de Preta Gil, Otávio Müller presta homenagem 1 mês após a morte da cantora

O ator Otávio Müller compartilhou uma foto especial em homenagem à Preta Gil, falecida há um mês; os dois foram casados entre 1994 e 1995

O ator Otávio Müller prestou uma bela homenagem à Preta Gil na noite de quarta-feira, 20, dia que marca um mês da morte da cantora. Em seu perfil oficial, o artista repostou uma foto publicada originalmente por Amora Mautner, diretora de TV e grande amiga da estrela.

Para quem não sabe, Otávio e Preta foram casados por cerca de dois anos, entre 1994 e 1995, e são pais de Francisco Gil, único herdeiro da cantora. Apesar do pouco tempo de relação, os dois seguiram como grandes amigos e nunca esconderam o amor e carinho que possuíam um pelo outro.

A artista, inclusive, chegou a revelar que se apaixonou por Otávio Müller durante a exibição da primeira versão de 'Vale Tudo', em 1988. Na trama original, o ator interpretou o personagem Sardinha, melhor amigo de Solange Duprat (Lídia Brondi).

"Eu me apaixonei pelo pai do meu filho assistindo a ‘Vale Tudo’. O Otávio fazia o Sardinha, eu era apaixonada pelo Sardinha. E eu fui atrás de ficar com o Sardinha. E eu fiquei com o Sardinha, temos um filho juntos", revelou Preta Gil com bom humor em sua última aparição na TV, no Domingão com Huck, em março deste ano.

Preta morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A filha de Gilberto Gil estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra a doença e estava prestes a retornar ao Brasil quando não resistiu e acabou falecendo antes de embarcar.

Otávio Müller homenageia Preta Gil - Reprodução/Instagram

Otávio Müller e Preta Gil são pais de Francisco Gil - Reprodução/Instagram

Otávio Müller divide foto com a família Gil

Recentemente, o ator Otávio Müller, ex-marido de Preta Gil (1974-2025), usou as redes sociais para compartilhar uma foto bastante especial ao lado de familiares da artista.

Na imagem publicada por Otávio, é possível notar a presença de Gilberto Gil, pai de Preta, Flora Gil, madrasta da artista, e Francisco Gil, filho do ator com a cantora. A diretora Amora Mautner e o escritor e cantor Jorge Mautner também aparecem no registro dividido pelo ator.

Otávio Müller, que é bastante próximo da família Gil, destacou o amor compartilhado entre eles: "Minha vida aqui, nessa foto. Só com muito amor para seguir nessa vida louca", escreveu o famoso na legenda da postagem, acrescentando diversos emojis corações vermelhos.

Leia também: Carolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil: 'Não deixem'