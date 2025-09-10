Ex de Angela Ro Ro recorda últimos momentos da cantora em hospital: 'Lutou'

Ícone da MPB, a cantora Angela Ro Ro faleceu aos 75 anos após passar cerca dois meses internada em um hospital no Rio de Janeiro

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, faleceu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos, no Rio de Janeiro. Ícone da MPB, a cantora estava internada em um hospital desde junho para tratar uma infecção pulmonar grave.

A artista foi velada no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio, na tarde de terça-feira, 9. Durante a cerimônia de despedida, que contou com a presença de amigos, familiares e fãs, Lana Braga, ex-namorada de Angela, falou sobre os últimos momentos da veterana.

Em entrevista à 'Quem', a antiga companheira de Angela Ro Ro contou que a famosa lutou bastante durante o período em que permaneceu internada. " Os últimos momentos foram de hospital. Ela lutou esse tempo todo. Ela queria sair [dessa]. Tivemos muita esperança, a gente não estava contando com isso, não. Achei que ela ia sair disso, mas não deu ", lamentou ela.

Lana Braga também comentou sobre a ajuda financeira que a cantora recebeu dos fãs dias antes da internação. Na época, Angela Ro Ro revelou em suas redes sociais que passava por problemas econômicos. De acordo com a ex-namorada da artista, alguns famosos também a apoiaram em prol de sua recuperação.

" Ela não precisou de ajuda, porque ela tinha um plano de saúde dela, mas recebeu [dinheiro] porque ela iria precisar ao sair de lá. Ela ia precisar fazer fisioterapia, porque fez traqueostomia, então, ela ia ter que voltar a caminhar, foram quase quase 80 dias deitada. Ela ia precisar bastante. A [Maria] Bethânia tinha colocado à disposição a equipe médica dela, o Frejat junto... eu falava com todos eles bastante", declarou ela, por fim.

Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / TV Globo

A herança de Angela Ro Ro

A morte da cantora Angela Ro Ro deixou os fãs de luto nesta semana. Durante o velório, o empresário Fernando Freitas, que era assessor e vizinho da artista, contou sobre a herança dela.

Ele disse que ainda não sabe quem ficará com a herança, já que a cantora não apresentou sua família para os amigos com quem convivia. "Até então, não conhecemos nenhum familiar. [Sei que] ela foi criada no Rio de Janeiro. Ela não deixou testamento nem nada disso", disse ele ao site Quem.

Freitas também contou que foi o responsável por organizar a despedida para a cantora. "Ela, não tendo parentes imediatos, nesse momento, sou responsável por toda essa condição do sepultamento e todos os componentes dessa missão", afirmou.

Angela Ro Ro - Foto: Lucas Ávilla/Divulgação

A origem do nome artístico de Angela Ro Ro

Ícone da MPB, Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, escolheu o nome artístico em referência a um apelido carinhoso recebido ainda na infância. Ro Ro é de 'rouca' e surgiu devido à voz rouca e ao som característico da risada da artista.

Dona de uma voz inconfundível, a cantora e compositora foi um dos grandes nomes da música popular brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Entre seus sucessos, estão as canções 'Amor, Meu Grande Amor', 'Só Nos Resta Viver', 'Na Cama' e 'Gota de Sangue'.

Suas composições foram gravadas por outros grandes nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Simone, Maria Lima e Zélia Duncan. Também considerada ícone LGBTQIA+, Angela Ro Ro foi uma das primeiras artistas brasileiras a se assumir publicamente lésbica.

