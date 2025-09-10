CARAS Brasil
  2. Ex de Angela Ro Ro recorda últimos momentos da cantora em hospital: 'Lutou'
Música / Luto

Ex de Angela Ro Ro recorda últimos momentos da cantora em hospital: 'Lutou'

Ícone da MPB, a cantora Angela Ro Ro faleceu aos 75 anos após passar cerca dois meses internada em um hospital no Rio de Janeiro

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 08h22

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro - Foto: Divulgação

Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, faleceu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos, no Rio de Janeiro. Ícone da MPB, a cantora estava internada em um hospital desde junho para tratar uma infecção pulmonar grave.

A artista foi velada no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio, na tarde de terça-feira, 9. Durante a cerimônia de despedida, que contou com a presença de amigos, familiares e fãs, Lana Braga, ex-namorada de Angela, falou sobre os últimos momentos da veterana.

Em entrevista à 'Quem', a antiga companheira de Angela Ro Ro contou que a famosa lutou bastante durante o período em que permaneceu internada. "Os últimos momentos foram de hospital. Ela lutou esse tempo todo. Ela queria sair [dessa]. Tivemos muita esperança, a gente não estava contando com isso, não. Achei que ela ia sair disso, mas não deu", lamentou ela.

Lana Braga também comentou sobre a ajuda financeira que a cantora recebeu dos fãs dias antes da internação. Na época, Angela Ro Ro revelou em suas redes sociais que passava por problemas econômicos. De acordo com a ex-namorada da artista, alguns famosos também a apoiaram em prol de sua recuperação.

"Ela não precisou de ajuda, porque ela tinha um plano de saúde dela, mas recebeu [dinheiro] porque ela iria precisar ao sair de lá. Ela ia precisar fazer fisioterapia, porque fez traqueostomia, então, ela ia ter que voltar a caminhar, foram quase quase 80 dias deitada. Ela ia precisar bastante. A [Maria] Bethânia tinha colocado à disposição a equipe médica dela, o Frejat junto... eu falava com todos eles bastante", declarou ela, por fim.

Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / TV Globo
Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / TV Globo

A herança de Angela Ro Ro

A morte da cantora Angela Ro Ro deixou os fãs de luto nesta semana. Durante o velório, o empresário Fernando Freitas, que era assessor e vizinho da artista, contou sobre a herança dela.

Ele disse que ainda não sabe quem ficará com a herança, já que a cantora não apresentou sua família para os amigos com quem convivia. "Até então, não conhecemos nenhum familiar. [Sei que] ela foi criada no Rio de Janeiro. Ela não deixou testamento nem nada disso", disse ele ao site Quem.

Freitas também contou que foi o responsável por organizar a despedida para a cantora. "Ela, não tendo parentes imediatos, nesse momento, sou responsável por toda essa condição do sepultamento e todos os componentes dessa missão", afirmou.

Angela Ro Ro - Foto: Lucas Ávilla/Divulgação
Angela Ro Ro - Foto: Lucas Ávilla/Divulgação

A origem do nome artístico de Angela Ro Ro

Ícone da MPB, Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, escolheu o nome artístico em referência a um apelido carinhoso recebido ainda na infância. Ro Ro é de 'rouca' e surgiu devido à voz rouca e ao som característico da risada da artista. 

Dona de uma voz inconfundível, a cantora e compositora foi um dos grandes nomes da música popular brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Entre seus sucessos, estão as canções 'Amor, Meu Grande Amor', 'Só Nos Resta Viver', 'Na Cama' e 'Gota de Sangue'. 

Suas composições foram gravadas por outros grandes nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Simone, Maria Lima e Zélia Duncan. Também considerada ícone LGBTQIA+, Angela Ro Ro foi uma das primeiras artistas brasileiras a se assumir publicamente lésbica.

Leia também: Médica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'

Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram
Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

Angela Ro Ro

