  2. Angela Ro Ro: entenda a origem do nome artístico da cantora
Música / Curiosidades

Angela Ro Ro: entenda a origem do nome artístico da cantora

Você sabia? Angela Ro Ro, nome artístico escolhido pela cantora, foi uma referência de um apelido carinhoso recebido ainda na infância

Publicado em 09/09/2025, às 08h41

Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / TV Globo

Ícone da MPB, Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, escolheu o nome artístico em referência a um apelido carinhoso recebido ainda na infância. Ro Ro é de 'rouca' e surgiu devido à voz rouca e ao som característico da risada da artista. 

Dona de uma voz inconfundível, a cantora e compositora foi um dos grandes nomes da música popular brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Entre seus sucessos, estão as canções 'Amor, Meu Grande Amor', 'Só Nos Resta Viver', 'Na Cama' e 'Gota de Sangue'. 

Suas composições foram gravadas por outros grandes nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Simone, Maria Lima e Zélia Duncan. Também considerada ícone LGBTQIA+, Angela Ro Ro foi uma das primeiras artistas brasileiras a se assumir publicamente lésbica.

Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

Morte de Angela Ro Ro 

Angela Ro Ro faleceu no dia 8 de setembro, aos 75 anos, no Rio de Janeiro. A cantora e compositora, que estava internada desde junho em um hospital para tratar uma infecção pulmonar grave, teve uma infecção bacteriana e não resistiu. Nos últimos meses, ela havia sido submetida a uma traqueostomia.

A morte de Angela Ro Ro foi confirmada ao Jornal O Globo por Laninha Braga, ex-companheira da artista, e pelo produtor Paulinho Lima. A estrela sofreu uma parada cardíaca.

Em seus últimos anos de vida, ela enfrentou dificuldades financeiras e pediu dinheiro para os fãs por meio das redes sociais. De acordo com o advogado de Angela, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, a artista tinha um faturamento de apenas R$ 800 por mês.

Este valor vem dos direitos autorais pela reprodução de suas músicas em plataformas de streaming. Esta era a única renda dela, que não era aposentada. Por isso, ela sempre pedia ajuda para os fãs quando estava sem fazer shows.

"Angela vivia da voz dela, literalmente. É uma pessoa que recebia pelos shows e, com isso, pagava as contas. Fica aí uma situação difícil, porque ela não tem reservas financeiras. E até mesmo porque o cachê dela não é alto. Não é igual ao de artistas milionários. Daí a necessidade da ajuda dos fãs e quaisquer outras pessoas que queiram se solidarizar", disse ele ao Jornal O Globo.

Angela Ro Ro - Foto: Divulgação
Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / TV Globo

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

