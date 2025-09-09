Angela Ro Ro: entenda a origem do nome artístico da cantora

Você sabia? Angela Ro Ro, nome artístico escolhido pela cantora, foi uma referência de um apelido carinhoso recebido ainda na infância
Ícone da MPB, Angela Maria Diniz Gonsalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, escolheu o nome artístico em referência a um apelido carinhoso recebido ainda na infância. Ro Ro é de 'rouca' e surgiu devido à voz rouca e ao som característico da risada da artista.
Dona de uma voz inconfundível, a cantora e compositora foi um dos grandes nomes da música popular brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Entre seus sucessos, estão as canções 'Amor, Meu Grande Amor', 'Só Nos Resta Viver', 'Na Cama' e 'Gota de Sangue'.
Suas composições foram gravadas por outros grandes nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Simone, Maria Lima e Zélia Duncan. Também considerada ícone LGBTQIA+, Angela Ro Ro foi uma das primeiras artistas brasileiras a se assumir publicamente lésbica.
Angela Ro Ro faleceu no dia 8 de setembro, aos 75 anos, no Rio de Janeiro. A cantora e compositora, que estava internada desde junho em um hospital para tratar uma infecção pulmonar grave, teve uma infecção bacteriana e não resistiu. Nos últimos meses, ela havia sido submetida a uma traqueostomia.
A morte de Angela Ro Ro foi confirmada ao Jornal O Globo por Laninha Braga, ex-companheira da artista, e pelo produtor Paulinho Lima. A estrela sofreu uma parada cardíaca.
Em seus últimos anos de vida, ela enfrentou dificuldades financeiras e pediu dinheiro para os fãs por meio das redes sociais. De acordo com o advogado de Angela, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, a artista tinha um faturamento de apenas R$ 800 por mês.
Este valor vem dos direitos autorais pela reprodução de suas músicas em plataformas de streaming. Esta era a única renda dela, que não era aposentada. Por isso, ela sempre pedia ajuda para os fãs quando estava sem fazer shows.
"Angela vivia da voz dela, literalmente. É uma pessoa que recebia pelos shows e, com isso, pagava as contas. Fica aí uma situação difícil, porque ela não tem reservas financeiras. E até mesmo porque o cachê dela não é alto. Não é igual ao de artistas milionários. Daí a necessidade da ajuda dos fãs e quaisquer outras pessoas que queiram se solidarizar", disse ele ao Jornal O Globo.
Leia também: Angela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer
