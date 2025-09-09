CARAS Brasil
  2. Angela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
Música / Luto

Angela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora

Empresário de Angela Ro Ro surpreende ao contar que não sabe quem ficará com a herança da cantora. Entenda o motivo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 15h45

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

A morte da cantora Angela Ro Ro deixou os fãs de luto nesta semana. Durante o velório do corpo dela, o empresário Fernando Freitas, que era assessor e vizinho da artista, contou sobre a herança dela.

Ele disse que ainda não sabe quem ficará com a herança dela, já que a cantora não apresentou sua família para os amigos com quem convivia. “Até então, não conhecemos nenhum familiar. [Sei que] ela foi criada no Rio de Janeiro. Ela não deixou testamento nem nada disso”, disse ele ao site Quem.

Freitas também contou que foi o responsável por organizar a despedida para a cantora. “Ela, não tendo parentes imediatos, nesse momento, sou responsável por toda essa condição do sepultamento e todos os componentes dessa missão”, afirmou.

Quem foi Angela Ro Ro?

Angela Maria Diniz Gonsalves nasceu em 5 de dezembro de 1949. Ela era conhecida por sua voz rouca e ganhou o apelido de Ro Ro, que se tornou o seu nome artístico.

A artista iniciou a carreira artística na década de 1970 depois de conhecer o cineasta Glauber Rocha. Depois de uma temporada no exterior, ela voltou ao Rio de Janeiro e começou a cantar em casas noturnas até assinar com uma gravadora para lançar seu primeiro álbum em 1979.

Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs. Ela também apresentou o tal-show Escândalo, do Canal Brasil. O último álbum foi lançado em 2017, chamado Selvagem.

Em seus últimos anos de vida, ela enfrentou dificuldades financeiras e pediu dinheiro para os fãs por meio das redes sociais.

No final da vida, a artista estava internada em um hospital no Rio de Janeiro por causa de uma infecção pulmonar grave. Ela ficou em cuidados intensivos e passou por uma traqueostomia em julho de 2025.

A cantora Angela Ro Ro tem uma longa carreira na música, mas precisou de ajuda financeira. De acordo com o advogado dela, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, a estrela tinha um faturamento de apenas R$ 800 por mês.

Este valor vem dos direitos autorais pela reprodução de suas músicas em plataformas de streaming. Esta era a única renda dela, que não era aposentada. Por isso, ela sempre pedia ajuda para os fãs quando estava sem fazer shows.

"Angela vivia da voz dela, literalmente. É uma pessoa que recebia pelos shows e, com isso, pagava as contas. Fica aí uma situação difícil, porque ela não tem reservas financeiras. E até mesmo porque o cachê dela não é alto. Não é igual ao de artistas milionários. Daí a necessidade da ajuda dos fãs e quaisquer outras pessoas que queiram se solidarizar", disse ele ao Jornal O Globo. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Angela Ro Ro

