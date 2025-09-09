Angela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora

Empresário de Angela Ro Ro surpreende ao contar que não sabe quem ficará com a herança da cantora. Entenda o motivo
A morte da cantora Angela Ro Ro deixou os fãs de luto nesta semana. Durante o velório do corpo dela, o empresário Fernando Freitas, que era assessor e vizinho da artista, contou sobre a herança dela.
Ele disse que ainda não sabe quem ficará com a herança dela, já que a cantora não apresentou sua família para os amigos com quem convivia. “Até então, não conhecemos nenhum familiar. [Sei que] ela foi criada no Rio de Janeiro. Ela não deixou testamento nem nada disso”, disse ele ao site Quem.
Freitas também contou que foi o responsável por organizar a despedida para a cantora. “Ela, não tendo parentes imediatos, nesse momento, sou responsável por toda essa condição do sepultamento e todos os componentes dessa missão”, afirmou.
Angela Maria Diniz Gonsalves nasceu em 5 de dezembro de 1949. Ela era conhecida por sua voz rouca e ganhou o apelido de Ro Ro, que se tornou o seu nome artístico.
A artista iniciou a carreira artística na década de 1970 depois de conhecer o cineasta Glauber Rocha. Depois de uma temporada no exterior, ela voltou ao Rio de Janeiro e começou a cantar em casas noturnas até assinar com uma gravadora para lançar seu primeiro álbum em 1979.
Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs. Ela também apresentou o tal-show Escândalo, do Canal Brasil. O último álbum foi lançado em 2017, chamado Selvagem.
Em seus últimos anos de vida, ela enfrentou dificuldades financeiras e pediu dinheiro para os fãs por meio das redes sociais.
No final da vida, a artista estava internada em um hospital no Rio de Janeiro por causa de uma infecção pulmonar grave. Ela ficou em cuidados intensivos e passou por uma traqueostomia em julho de 2025.
A cantora Angela Ro Ro tem uma longa carreira na música, mas precisou de ajuda financeira. De acordo com o advogado dela, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, a estrela tinha um faturamento de apenas R$ 800 por mês.
Este valor vem dos direitos autorais pela reprodução de suas músicas em plataformas de streaming. Esta era a única renda dela, que não era aposentada. Por isso, ela sempre pedia ajuda para os fãs quando estava sem fazer shows.
"Angela vivia da voz dela, literalmente. É uma pessoa que recebia pelos shows e, com isso, pagava as contas. Fica aí uma situação difícil, porque ela não tem reservas financeiras. E até mesmo porque o cachê dela não é alto. Não é igual ao de artistas milionários. Daí a necessidade da ajuda dos fãs e quaisquer outras pessoas que queiram se solidarizar", disse ele ao Jornal O Globo.
|Médica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
|Oferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%
|Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira
|Rafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza
|'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?
|Angela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
|Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
|Pedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"
|Reynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'
|Maíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha