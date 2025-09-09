CARAS Brasil
  Médica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'
Bem-estar e Saúde / LUTO!

Médica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'

Angela Ro Ro faleceu aos 75 anos na última segunda-feira, 08; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Cecília Maiorano avalia o caso da cantora

Dra. Maria Cecília Maiorano
por Dra. Maria Cecília Maiorano

Publicado em 09/09/2025, às 17h48 - Atualizado às 17h55

Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs - Foto: Lucas Ávilla/Divulgação
Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs - Foto: Lucas Ávilla/Divulgação

Angela Ro Ro morreu na segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada em um hospital desde julho. Recentemente, a cantora foi submetida a uma traqueostomia. A cantora estava internada desde junho no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, com uma infecção pulmonar grave.

Desde então, teve uma série de complicações e chegou a passar por uma traqueostomia. Ao G1, o advogado Carlos Eduardo Lyrio informou que recentemente Angel Ro Ro teve uma nova infecção e, na manhã da segunda, não resistiu.

Na certidão de óbito, conforme noticiado pelo G1, a causa da morte  de Angela Ro Roconsta como infecção generalizada e pneumonia bacteriana.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Maria Cecília Maiorano, médica Pneumologista com residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP). A profissional da saúde explica. 

"A infecção pulmonar grave é uma pneumonia, que dependendo das condições de saúde do paciente, pode ter uma evolução ruim, e o paciente pode precisar de auxílio de um ventilador mecânico para respirar", declara.

Já a traqueostomia, é um procedimento em que o médico faz uma pequena abertura na traqueia (o tubo que leva o ar da boca e do nariz até os pulmões) e coloca uma cânula para ajudar a pessoa a respirar.

"Geralmente é feita quando o paciente está respirando com auxílio de aparelhos (em ventilação mecânica) por muito tempo. Não é um procedimento raro em casos de doenças pulmonares graves, e pode ser temporário ou definitivo, dependendo da evolução do quadro", diz.

'É uma das complicações mais graves'

Segundo informações do G1, na certidão de óbito, a causa da morte consta como infecção generalizada e pneumonia bacteriana. A Dra. Maria Cecília Maiorano aponta que a a pneumonia bacteriana é uma infecção nos pulmões causada por bactérias, que pode variar de formas leves até muito graves.

"Quando essa infecção não consegue ser controlada e as bactérias ou suas toxinas entram na corrente sanguínea, pode ocorrer a chamada infecção generalizada (ou sepse). A sepse é uma reação inflamatória muito intensa do organismo, que pode comprometer vários órgãos ao mesmo tempo. É uma das complicações mais graves de uma infecção pulmonar, especialmente em pacientes que já estavam fragilizados ou internados há muito tempo. A sepse pode levar à morte por disfunção de vários órgãos", finaliza.

Quem foi Angela Ro Ro?

Angela Maria Diniz Gonsalves nasceu em 5 de dezembro de 1949. Ela era conhecida por sua voz rouca e ganhou o apelido de Ro Ro, que se tornou o seu nome artístico. A artista iniciou a carreira na década de 1970 depois de conhecer o cineasta Glauber Rocha.

Depois de uma temporada no exterior, a cantora voltou ao Rio de Janeiro e começou a cantar em casas noturnas até assinar com uma gravadora para lançar seu primeiro álbum em 1979. Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs.

Leia também: Angela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'

Dra. Maria Cecília Maiorano

Dra. Maria Cecília Maiorano: Médica Pneumologista (CRM 130395) do AC Camargo Câncer Center. Graduada pela Faculdade Estadual de Medicina de Marília (FAMEMA), com Residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP). É membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia (SBP) e da Sociedade Paulista de Pneumologia (SPP). Possui especialização em Doenças das Vias Aéreas  e Doenças Pulmonares Infecciosas pela Universidade de São Paulo (USP) e Doutorado em Pneumologia pela USP.

