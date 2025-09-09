Médica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'

Angela Ro Ro faleceu aos 75 anos na última segunda-feira, 08; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Cecília Maiorano avalia o caso da cantora

Angela Ro Ro morreu na segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada em um hospital desde julho. Recentemente, a cantora foi submetida a uma traqueostomia. A cantora estava internada desde junho no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, com uma infecção pulmonar grave.

Desde então, teve uma série de complicações e chegou a passar por uma traqueostomia. Ao G1, o advogado Carlos Eduardo Lyrio informou que recentemente Angel Ro Ro teve uma nova infecção e, na manhã da segunda, não resistiu.

Na certidão de óbito, conforme noticiado pelo G1, a causa da morte de Angela Ro Ro consta como infecção generalizada e pneumonia bacteriana.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Maria Cecília Maiorano, médica Pneumologista com residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP) . A profissional da saúde explica.

"A infecção pulmonar grave é uma pneumonia, que dependendo das condições de saúde do paciente, pode ter uma evolução ruim, e o paciente pode precisar de auxílio de um ventilador mecânico para respirar", declara.

Já a traqueostomia, é um procedimento em que o médico faz uma pequena abertura na traqueia (o tubo que leva o ar da boca e do nariz até os pulmões) e coloca uma cânula para ajudar a pessoa a respirar.

"Geralmente é feita quando o paciente está respirando com auxílio de aparelhos (em ventilação mecânica) por muito tempo. Não é um procedimento raro em casos de doenças pulmonares graves, e pode ser temporário ou definitivo, dependendo da evolução do quadro", diz.

'É uma das complicações mais graves'

Segundo informações do G1, na certidão de óbito, a causa da morte consta como infecção generalizada e pneumonia bacteriana. A Dra. Maria Cecília Maiorano aponta que a a pneumonia bacteriana é uma infecção nos pulmões causada por bactérias, que pode variar de formas leves até muito graves.

"Quando essa infecção não consegue ser controlada e as bactérias ou suas toxinas entram na corrente sanguínea, pode ocorrer a chamada infecção generalizada (ou sepse). A sepse é uma reação inflamatória muito intensa do organismo, que pode comprometer vários órgãos ao mesmo tempo. É uma das complicações mais graves de uma infecção pulmonar, especialmente em pacientes que já estavam fragilizados ou internados há muito tempo. A sepse pode levar à morte por disfunção de vários órgãos", finaliza.

Quem foi Angela Ro Ro?

Angela Maria Diniz Gonsalves nasceu em 5 de dezembro de 1949. Ela era conhecida por sua voz rouca e ganhou o apelido de Ro Ro, que se tornou o seu nome artístico. A artista iniciou a carreira na década de 1970 depois de conhecer o cineasta Glauber Rocha.

Depois de uma temporada no exterior, a cantora voltou ao Rio de Janeiro e começou a cantar em casas noturnas até assinar com uma gravadora para lançar seu primeiro álbum em 1979. Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs.

