Velório da cantora Angela Ro Ro aconteceu no Rio de Janeiro

O corpo da cantora Angela Ro Ro foi velado em um cemitério no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira, 9
O velório do corpo da cantora Angela Ro Ro aconteceu nesta terça-feira, 9, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. A despedida contou com a presença de amigos, familiares e fãs.
Angela Ro Ro morreu aos 75 anos após passar os últimos meses de vida internada em um hospital no Rio de Janeiro por causa de uma infecção pulmonar grave. Ela teve complicações da infecção e não resistiu.
A causa da morte dela foi declarada na certidão de óbito como infecção generalizada e pneumonia bacteriana, informou o site G1.
Angela Maria Diniz Gonsalves nasceu em 5 de dezembro de 1949. Ela era conhecida por sua voz rouca e ganhou o apelido de Ro Ro, que se tornou o seu nome artístico.
A artista iniciou a carreira artística na década de 1970 depois de conhecer o cineasta Glauber Rocha. Depois de uma temporada no exterior, ela voltou ao Rio de Janeiro e começou a cantar em casas noturnas até assinar com uma gravadora para lançar seu primeiro álbum em 1979.
Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs. Ela também apresentou o tal-show Escândalo, do Canal Brasil. O último álbum foi lançado em 2017, chamado Selvagem.
Em seus últimos anos de vida, ela enfrentou dificuldades financeiras e pediu dinheiro para os fãs por meio das redes sociais.
No final da vida, a artista estava internada em um hospital no Rio de Janeiro por causa de uma infecção pulmonar grave. Ela ficou em cuidados intensivos e passou por uma traqueostomia em julho de 2025.
A cantora Angela Ro Ro tem uma longa carreira na música, mas precisou de ajuda financeira. De acordo com o advogado dela, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, a estrela tinha um faturamento de apenas R$ 800 por mês.
Este valor vem dos direitos autorais pela reprodução de suas músicas em plataformas de streaming. Esta era a única renda dela, que não era aposentada. Por isso, ela sempre pedia ajuda para os fãs quando estava sem fazer shows.
"Angela vivia da voz dela, literalmente. É uma pessoa que recebia pelos shows e, com isso, pagava as contas. Fica aí uma situação difícil, porque ela não tem reservas financeiras. E até mesmo porque o cachê dela não é alto. Não é igual ao de artistas milionários. Daí a necessidade da ajuda dos fãs e quaisquer outras pessoas que queiram se solidarizar", disse ele ao Jornal O Globo.
