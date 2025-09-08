CARAS Brasil
  Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos após internação
Música / Luto

Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos após internação

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada desde julho

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 14h23 - Atualizado às 14h34

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada em um hospital desde julho. Recentemente, ela foi submetida a uma traqueostomia.

A morte foi confirmada ao Jornal O Globo por Laninha Braga, ex-companheira da artista, e pelo produtor Paulinho Lima. A estrela sofreu uma parada cardíaca.

Quem foi Angela Ro Ro?

Angela Maria Diniz Gonsalves nasceu em 5 de dezembro de 1949. Ela era conhecida por sua voz rouca e ganhou o apelido de Ro Ro, que se tornou o seu nome artístico.

A artista iniciou a carreira artística na década de 1970 depois de conhecer o cineasta Glauber Rocha. Depois de uma temporada no exterior, ela voltou ao Rio de Janeiro e começou a cantar em casas noturnas até assinar com uma gravadora para lançar seu primeiro álbum em 1979.

Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs. Ela também apresentou o tal-show Escândalo, do Canal Brasil. O último álbum foi lançado em 2017, chamado Selvagem.

Em seus últimos anos de vida, ela enfrentou dificuldades financeiras e pediu dinheiro para os fãs por meio das redes sociais.

No final da vida, a artista estava internada em um hospital no Rio de Janeiro por causa de uma infecção pulmonar grave. Ela ficou em cuidados intensivos e passou por uma traqueostomia em julho de 2025.

A cantora Angela Ro Ro tem uma longa carreira na música, mas precisou de ajuda financeira. De acordo com o advogado dela, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, a estrela tinha um faturamento de apenas R$ 800 por mês.

Este valor vem dos direitos autorais pela reprodução de suas músicas em plataformas de streaming. Esta era a única renda dela, que não era aposentada. Por isso, ela sempre pedia ajuda para os fãs quando estava sem fazer shows.

"Angela vivia da voz dela, literalmente. É uma pessoa que recebia pelos shows e, com isso, pagava as contas. Fica aí uma situação difícil, porque ela não tem reservas financeiras. E até mesmo porque o cachê dela não é alto. Não é igual ao de artistas milionários. Daí a necessidade da ajuda dos fãs e quaisquer outras pessoas que queiram se solidarizar", disse ele ao Jornal O Globo. 

