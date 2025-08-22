Virginia se choca com pedido da filha envolvendo o avô falecido: 'Do nada'

Em momento com Maria Flor em casa, Virginia se choca ao receber pedido inusitado da menina envolvendo o avô falecido, Mário Serrão

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou mais um momento encantador com a filha do meio, Maria Flor, de três anos. Nesta quinta-feira, 21, a empresária estava em casa com a herdeira quando foi surpreendida com um pedido dela.

Na ocasião, a menina comentou com a mãe que gostaria de encontro o avô falecido Mário Serrão. Sem ter conhecido ele, Maria Flor surpreendeu ao dizer que sente falta dele.

"Saudade do vovô Mário", disse a pequena deixando a mãe chocada com sua sensibilidade e fala aleatório sobre seu pai do nada.

É importante mencionar que Mário Serrão faleceu após sofrer complicações de uma grave pneumonia aos 72 anos em setembro de 2021.

Ainda nos últimos dias, Maria Flor surpreendeu Virginia Fonseca com outro pedido. A pequena pediu para ficar com o abdômen igual ao da mãe.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.