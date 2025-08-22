Virginia se choca com pedido da filha envolvendo o avô falecido: 'Do nada'

Em momento com Maria Flor em casa, Virginia se choca ao receber pedido inusitado da menina envolvendo o avô falecido, Mário Serrão
A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou mais um momento encantador com a filha do meio, Maria Flor, de três anos. Nesta quinta-feira, 21, a empresária estava em casa com a herdeira quando foi surpreendida com um pedido dela.
Na ocasião, a menina comentou com a mãe que gostaria de encontro o avô falecido Mário Serrão. Sem ter conhecido ele, Maria Flor surpreendeu ao dizer que sente falta dele.
"Saudade do vovô Mário", disse a pequena deixando a mãe chocada com sua sensibilidade e fala aleatório sobre seu pai do nada.
É importante mencionar que Mário Serrão faleceu após sofrer complicações de uma grave pneumonia aos 72 anos em setembro de 2021.
Ainda nos últimos dias, Maria Flor surpreendeu Virginia Fonseca com outro pedido. A pequena pediu para ficar com o abdômen igual ao da mãe.
