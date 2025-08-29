CARAS Brasil
  2. Bruna Biancardi mostra detalhes da nova casinha de bonecas luxuosa das filhas
Bruna Biancardi mostra detalhes da nova casinha de bonecas luxuosa das filhas

A influenciadora Bruna Biancardi fez um tour na nova casinha de bonecas em tamanho real feita especialmente para as filhas; veja fotos

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 07h31

Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e Mel
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e Mel - Foto: Reprodução / Instagram; @queiroz

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou ao público na noite de quinta-feira, 28, que a mansão onde reside com Neymar Jr possui um novo espaço bastante especial. Desta vez, a esposa do jogador de futebol contou que as filhas do casal, Mavie e Mel, ganharam uma casinha de bonecas em tamanho real.

Em seu perfil oficial, Bruna compartilhou um vídeo mostrando detalhes do espaço luxuoso, localizado na área externa da residência. Nas imagens, é possível notar que a casinha possui uma cozinha, penteadeira e cama. Além disso, a inicial dos nomes de Mavie e Mel também estampam alguns locais.

"Quando eu era pequena, tive uma casinha de boneca no sítio dos meus pais que foi palco de tantas brincadeiras, risadas e momentos inesquecíveis com a minha irmã, primas, amigas... Ali, criamos memórias que guardo com muito carinho", escreveu a influenciadora digital na legenda da postagem.

Vale lembrar que Mavie, de quase 2 anos, e Mel, de 1 mês de vida, já possuem uma casinha de bonecas suspensa, que conta com escorregador, balanços, cordas e parede de escalada. O espaço também tem uma cama, penteadeira e cozinha planejada.

Confira as fotos da nova casinha de bonecas das filhas de Neymar Jr:

Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra casinha de bonecas das filhas - Foto: Reprodução/Instagram

Neymar Jr se derrete ao mostrar foto inédita da filha caçula

No início desta semana, o jogador de futebol Neymar Jr encantou o público ao compartilhar um novo registro fofíssimo da filha caçula, Mel. A bebê, fruto de seu casamento com a influenciadora Bruna Biancardi, chegou ao mundo em julho deste ano.

Na foto publicada por Neymar, a pequena aparece deitada, de olhos bem abertos, enquanto a câmera registrava o momento. Esbanjando fofura, a herdeira caçula do atleta do Santos vestia um body bem confortável na cor lilás. "Melzinha", se derreteu o jogador na legenda da imagem.

Recentemente, Bruna Biancardi também compartilhou com os seguidores duas fotos inéditas das filhas. Além de Mel, os dois são pais de Mavie, de quase 2 aninhos. Em seu perfil oficial, a influenciadora mostrou um clique da primogênita do casal usando um vestido, uma capa vermelha e uma tiara. 

Depois, ela mostrou a caçulinha: na foto, Mel está com uma roupa toda branca, enquanto tira um cochilo. Bruna Biancardi, que tem dividido vários momentos das herdeiras com o público, ainda compartilhou um clique das duas pequenas com looks iguais, que foram presentes da tia Rafaella Santos, com a frase "eu sou resposta de oração".

Mel, filha caçula de Neymar e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução/Instagram
Mel, filha caçula de Neymar e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução/Instagram

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Mavie e Mel, frutos do atual casamento de Neymar Jr com Bruna Biancardi, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, que completou 14 anos recentemente, da antiga união com Carol Dantas, e da pequena Helena, de 1 ano, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Leia também: Bruna Biancardi comemora o aniversário do filho de Neymar Jr: 'Você é especial'

Neymar Jr é pai de quatro crianças - Foto: Reprodução/Instagram
Neymar Jr é pai de quatro crianças - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

