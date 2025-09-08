CARAS Brasil
  Saiba como será a festa de aniversário de 1 ano do filho de Virginia e Zé Felipe
Festas / José Leonardo

Saiba como será a festa de aniversário de 1 ano do filho de Virginia e Zé Felipe

José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, vai ganhar uma festa luxuosa para comemorar seu primeiro ano de vida

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 15h30

Virginia Fonseca, Zé Felipe e os filhos
Virginia Fonseca, Zé Felipe e os filhos - Foto: Reprodução/Instagram

José Leonardo, filho de Virginia FonsecaZé Felipe, vai ganhar uma festa especial para comemorar o seu aniversário. O caçula da influenciadora digital e do cantor completou um ano de vida nesta segunda-feira, 8, e vai celebrar a data com um festão luxuoso em Goiânia nesta terça-feira, 9. 

Segundo as informações do portal LeoDias, a superprodução está sendo montada há mais de uma semana e terá como tema 'A Fazenda de José Leonardo'. O convite do evento foi feito em tons de azul e com cavalos, seguindo a referência country.

Ainda segundo o site, o aniversário do herdeiro de Virginia e Zé Felipe promete ser animada e sem ter hora para acabar. A festa terá atrações como Mari Fernandez, dona de hits como Seu Brilho Sumiu, Comunicação Falhou e Falta de Mim, além disso, a posta de dança será agitada pelo DJ John. Outros grandes nomes da música sertaneja como Thiago Brava e Israel Novaes também vão se apresentar para os convidados em um formato mais intimista.

Antes da festa luxuosa, a influencer organizou uma comemoração intimista, que não contou com a presença de Zé Felipe. Em suas redes sociais, ela mostrou o café da manhã especial para José Leonardo e um detalhe acabou chamando a atenção. Ao exibir a louça escolhida para o momento, Virginia revelou que colocaram o jogo de pratos e xícaras com o desenho da família toda. "Viva o José Leonardo! Um aninho de vida do nosso príncipe", disse a famosa.

Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram o aniversário do filho caçula

A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou algumas fotos de José Leonardo e prestou uma homenagem especial no dia em que o filho caçula completou seu primeiro ano de vida. 

"Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, pra azul também kkk Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você José com esse carisma, com essa felicidade, com essa beleza surreal, Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter você e suas irmãs!", disse a famosa, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

"Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço pra você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você SEMPRE e que venham muito mais anos pra gente comemorar sua vida com muita felicidade e amor", completou. 

Zé Felipe também postou fotos com o herdeiro e se declarou: "Meu Godo hoje completa 1 aninho de vida.  Seu sorriso, sua doçura me encanta. Meu filho, que Jesus te abençoe cada dia mais, te projeta e te guarde. Papai te ama demais, e juntos vamos caminhar por toda vida. Meu companheirinho mais lindo desse mundo. Viva o José Leonardo".

Poliana Rocha se derrete no aniversário de José Leonardo: 'Netinho mais perfeito'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

