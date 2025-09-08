CARAS Brasil
  Poliana Rocha se derrete no aniversário de José Leonardo: 'Netinho mais perfeito'
Datas Especiais / 1 ano

Poliana Rocha se derrete no aniversário de José Leonardo: 'Netinho mais perfeito'

A influenciadora digita Poliana Rocha comemorou o aniversário de 1 ano de seu neto, José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 15h02

Poliana Rocha com o neto, José Leonardo
Poliana Rocha com o neto, José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram/@danilocgouveia

Poliana Rocha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu neto caçula, José Leonardo. O filho de Virginia Fonseca José Leonardo completou um ano de vida nesta segunda-feira, 8, e a vovó coruja fez questão de comemorar. 

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que aparece brincando com o pequeno e na legenda, escreveu uma bela declaração. "Hoje celebramos o maior presente que Deus nos deu: VOCÊ ( JL) nosso netinho mais perfeito do mundo!!!", escreveu a esposa do cantor sertanejo Leonardo no começo do texto. 

"Há 1 ano sua chegada encheu nossas vidas de luz, de amor e de alegria. Ver seu sorriso, seus passinhos e cada conquista é a maior felicidade para nós. Que sua vida seja sempre abençoada, repleta de saúde, descobertas e muito amor. Nós te amamos infinitamente!", declarou Poliana, que também é avó de Maria Alice e Maria Flor.

Mais cedo, Virginia e Zé Felipe também homenagearam o filho nas redes sociais. A apresentadora e influenciadora digital postou várias fotos do herdeiro e relembrou o dia em que descobriu que estava esperando seu primeiro menino. "Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, pra azul também kkk. Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você José com esse carisma, com essa felicidade, com essa beleza surreal, Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter você e suas irmãs!".

"Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço pra você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você SEMPRE e que venham muito mais anos pra gente comemorar sua vida com muita felicidade e amor", escreveu.

Depois foi a vez do cantor parabenizar o filho. Zé Felipe postou fotos ao lado do pequeno e se declarou: "Meu Godo hoje completa 1 aninho de vida.  Seu sorriso, sua doçura me encanta. Meu filho, que Jesus te abençoe cada dia mais, te projeta e te guarde. Papai te ama demais, e juntos vamos caminhar por toda vida. Meu companheirinho mais lindo desse mundo. Viva o José Leonardo", disse ele. 

Confira: 

Poliana Rocha chama atenção com recado

Recentemente, Poliana Rocha usou as redes sociais para deixar um recado aos seus seguidores. Através dos Stories, a mulher do cantor sertanejo Leonardo compartilhou um post que ressalta a importância de falar bem e enaltecer outras pessoas e suas conquistas sem que haja segundas intenções. 

"Vamos normalizar o falar bem dos outros, enaltecer os projetos de amigos e desconhecidos. Nem todo mundo que elogia quer puxar o saco e fazer média. Há quem elogie por saber a importância que o incentivo tem na autoestima e na produtividade de uma pessoa!", dizia o post. Na legenda, a influenciadora digital completou: "Nobreza."

Leia também:Poliana Rocha reage ao saber que mulher deu cantada em Leonardo

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

netoaniversárioPoliana RochaZé FelipeVirginia Fonseca
Poliana Rocha Poliana Rocha  

