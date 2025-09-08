Zé Felipe celebra 1 ano do filho caçula e detalhe chama atenção; veja

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para para prestar uma homenagem especial ao seu filho caçula, José Leonardo

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para para prestar uma homenagem especial ao seu filho caçula, José Leonardo. O pequeno, que é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, está completando um ano de vida.

Ao compartilhar fotos ao lado do pequeno, o artista se declarou: "Meu Godo hoje completa 1 aninho de vida. Seu sorriso, sua doçura me encanta. Meu filho, que Jesus te abençoe cada dia mais, te projeta e te guarde. Papai te ama demais, e juntos vamos caminhar por toda vida. Meu companheirinho mais lindo desse mundo. Viva o José Leonardo".

Nos comentários, um detalhe chamou a atenção dos internautas: a semelhança entre pai e filho. "A cara e o jeito do pai! Que Deus abençoe sempre", falou uma. "Vai ser a cara do pai assim lá na China", brincou outra. "Ele é a sua cara!", concordou outra pessoa.

Zé Felipe com José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Homenagem de Virginia para o filho

Mais cedo, Virginia também celebrou o aniversário do herdeiro. Com uma série de fotos fofas do herdeiro caçula, a influenciadora digital fez a homenagem e relembrou o dia em que descobriu que estava esperando seu primeiro menino após ter tido Maria Alice e Maria Flor.

"Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, pra azul também kkk Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você José com esse carisma, com essa felicidade, com essa beleza surreal, Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter você e suas irmãs!

Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço pra você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você SEMPRE e que venham muito mais anos pra gente comemorar sua vida com muita felicidade e amor", escreveu a loira.

E a mãe de Zé Felipe comentou: "José , em tão pouco tempo, você já iluminou nossas vidas com seu sorriso, sua pureza e seu jeitinho especial. Que Deus abençoe cada passo seu e que sua caminhada seja cheia de saúde, alegria e muito amor. Vovó sempre estará aqui para te amar, proteger e aplaudir cada conquista sua. Feliz 1º aninho, meu tesouro! Te amo incondicionalmente".

Padrinhos de José Leonardo celebram 1º aniversário do bebê

E os padrinhos dele, Monyque Isabella Costa e Hebert Gomes, também fizeram homenagens para o afilhado nas redes sociais. A madrinhacompartilhou fotos com o afilhado e falou sobre a alegria de conviver com ele. "1 ano do maior e melhor presente que eu poderia ganhar! Josézinhooo, você é luz na vida da sua família, ser sua madrinha é uma alegria sem fim na minha vida! Sua dinda vai estar sempre aqui pra ensinar, brincar e cuidar de você! Que Deus abençoe sempre seus caminhos! Te amoooooo", disse ela.

Por sua vez, o padrinho Hebert falou sobre a felicidade de fazer parte da vida do menino. "DIA DO MAIS PERFEITO DO MUNDO!!! José Leonardo que dádiva ser escolhido pra ser seu padrinho, com certeza foi um dos melhores presentes da minha vida. Posso dizer que acompanhei toda trajetória (desde a barriga da sua mamãe até completar seu primeiro ano de vida), e eu só peço à Deus que continue te abençoando imensamente e lhe dando muita saúde, paz, felicidade e muitos anos de vida. Continue sendo essa criança alegre e que faz todos á sua volta muito mais feliz. Saiba que o dindo estará aqui por você em qualquer circunstância, agora você não entende muito bem mas eu tenho plena certeza que você terá orgulho dos seus padrinhos, te amo além do céu, meu pequeno", afirmou.

