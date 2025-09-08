Zé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe celebrou o aniversário de um ano de seu filho caçula, José Leonardo, com uma festinha em casa sem a presença de Virginia Fonseca

Zé Felipe organizou uma festinha simples em sua casa para comemorar o aniversário de seu filho caçula, José Leonardo. O menino completou um aninho nesta segunda-feira, 8.

Através dos Stories do Instagram, o cantor mostrou detalhes da celebração, que contou com a presença de sua mãe, a influenciadora digital Poliana Rocha, das filhas mais velhas, Maria Alice e Maria Flor, e das babás das crianças. A mãe das crianças, a apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca, não participou da festinha.

Para a data especial, José Leonardo ganhou um bolo todo de chocolate, com alguns morangos no topo, além disso, a casa foi decorada com bexigas pretas e cinzas. Ao exibir o momento em que os convidados cantaram o 'parabéns pra você', o papai coruja se derreteu: "Viva o José", escreveu Zé Felipe, acrescentando um emoji de coração.

Virginia, aliás, também comemorou o aniversário do caçula sem a presença do ex-marido. A influenciadora digital celebrou o primeiro ano de vida do herdeiro com um café da manhã especial. Npo vídeo postado nos Stories, ela aparece cantando os parabéns pata José Leonardo ao lado de Maria Alice, Maria Flor e de sua mãe, Margareth Serrão. "Viva o José Leonardo! Um aninho de vida do nosso príncipe", escreveu a influencer ao publicar o momento especial em sua mansão.

Confira:

Zé Felipe faz festa para o caçula sem Virginia - Foto: Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofoca biuta✨ (@_fofoca.biuta)

Poliana Rocha e Zé Felipe comemoram o aniversário de José Leonardo

Poliana Rocha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu neto caçula, José Leonardo. O filho de Virginia Fonseca e José Leonardo completou um ano de vida nesta segunda-feira, 8, e a vovó coruja fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que aparece brincando com o pequeno e na legenda, escreveu uma bela declaração. "Hoje celebramos o maior presente que Deus nos deu: VOCÊ ( JL) nosso netinho mais perfeito do mundo!!! Há 1 ano sua chegada encheu nossas vidas de luz, de amor e de alegria. Ver seu sorriso, seus passinhos e cada conquista é a maior felicidade para nós. Que sua vida seja sempre abençoada, repleta de saúde, descobertas e muito amor. Nós te amamos infinitamente!", declarou a famosa.

Já Zé Felipe postou fotos ao lado do pequeno e se declarou: "Meu Godo hoje completa 1 aninho de vida. Seu sorriso, sua doçura me encanta. Meu filho, que Jesus te abençoe cada dia mais, te projeta e te guarde. Papai te ama demais, e juntos vamos caminhar por toda vida. Meu companheirinho mais lindo desse mundo. Viva o José Leonardo", disse ele.

