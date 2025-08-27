CARAS Brasil
Festas / Comemoração

Graciele Lacerda reúne a família na festa de mesversário da filha

A influenciadora digital Graciele Lacerda abriu o álbum de fotos da festa luxuosa de oito meses de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 21h06 - Atualizado às 21h40

Zezé Di Camargo, Clara e Graciele Lacerda
Zezé Di Camargo, Clara e Graciele Lacerda - Foto: Reprodução/Instagram/Thai Lazarini

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para mostrar novos registros da festa de mesversário da filha, Clara. A menina, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, completou oito anos e ganhou uma festa luxuosa com o tema do filme A Princesa e o Sapo.

O evento contou com a presença de alguns familiares como a cantora Wanessa Camargo, madrinha e irmã mais velha da menina, o filho dela, João Francisco, João Vecker, padrinho de consagração, e a avó materna, Maria Das Graças Lacerda.

"Ontem celebramos os 8 meses da nossa princesa Clara, que veio para transformar nossa vida em um verdadeiro conto de fadas. Com o tema da princesa Tiana, lembramos que os sonhos têm força, que a perseverança nos leva longe e que o amor sempre vence", escreveu a influenciadora digital na legenda ao mostrar os registros do evento. 

A publicação encantou os internautas. "Tão linda", disse uma seguidora. "Tão bom ver nossa princesa crescendo com saúde e alegria", escreveu outra. "Uma princesa encantadora. Deus a abençoe", falou uma fã. "A cada mês ela está mais linda! Deus abençoe e proteja sempre vocês", comentou mais uma. 

Graciele também mostrou os detalhes do look de Clara. Para a festa, a menina surgiu deslumbrante com uma fantasia da princesa Tiana e com uma coroa brilhante. "Hoje celebramos 8 meses de pura doçura da nossa princesa Clara, que dessa vez veio na versão Tiana, cheia de charme e encantos! Cada mês é um capítulo novo desse conto que estamos escrevendo juntos, cheio de risadas, descobertas e muito amor. Que venham muitos outros momentos mágicos para guardar no coração!", disse ela. 

Confira: 

Vale lembrar que Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizaram a filha no último dia 18. A influencer compartilhou com os fãs um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos. O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo. 

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação. 

Graciele Lacerda impressiona com fotos da filha no show de Zezé

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, marcou presença nos últimos dias em um show do pai e a mãe encantou ao postar as fotos do momento especial nesta última segunda-feira, 25.

Após exibir em sua rede social o look fofo usado pela pequena, a empresária exibiu os registros feitos por um fotógrafo no local e mostrou que a menina se divertiu. Usando um vestido rosa cintilante e um laço na cabeça, Clara chamou a atenção, recebendo elogios e até sendo comparado mais uma vez com o avô paterno, seu Francisco Camargo.

"Sábado fomos curtir o show do papai que foi mais cedo. Clara curtiu o show do começo ao fim", escreveu a influencer na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a pequena. "Princesa sempre linda", disseram. "A Clara é muito parecida com o vovô Francisco. Impressionante", opinaram. Veja as fotos!

Leia também:Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha experimentando fruta: 'Testando'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

Graciele Lacerda reúne a família na festa de mesversário da filha
