Graciele Lacerda impressiona com fotos da filha no show de Zezé: 'Cara do avô'

Ao postar novas fotos da filha, Graciele Lacerda impressiona com registros fofos e semelhança da pequena com o avô paterno se destaca

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, marcou presença nos últimos dias em um show do pai e a mãe encantou ao postar as fotos do momento especial nesta segunda-feira, 25.

Após exibir em sua rede social o look fofo usado pela pequena, a empresária exibiu os registros feitos por um fotógrafo no local e mostrou que a menina se divertiu. Usando um vestido rosa cintilante e um laço na cabeça, Clara chamou a atenção, recebendo elogios e até sendo comparado mais uma vez com o avô paterno, seu Francisco Camargo.

"Sábado fomos curtir o show do papai que foi mais cedo. Clara curtiu o show do começo ao fim", escreveu a influencer na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a pequena. "Princesa sempre linda", disseram. "A Clara é muito parecida com o vovô Francisco. Impressionante", opinaram.

É bom lembrar que, com frequência, os internautas apontam as semelhanças da bebê com o pai do sertanejo. Graciele Lacerda já comentou que fica impressionada com a forte semelhança entre eles.

"Tem umas horas que eu filmo a Clara e até olho os vídeos dela e eu fico: 'Meu deus', me arrepio inteira, de como ela é a cara do meu sogro, eu praticamente pari meu sogro, é impressionante, isso aqui dela então [testa, olhos], a boca, porque o mô é a cara do meu sogro, ele é totalmente o pai dele, só que a Clara é cuspida, a sobrancelha dela, que é bem forte, arqueadinha, é igual do meu sogro, quando ela levanta a sobrancelha é igual", contou e disse mais sobre eles se parecerem.

Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo

Na última terça-feira, 19, Graciele Lacerda usou as redes sociais para mostrar os detalhes do batizado de Clara, de sete meses, que aconteceu na segunda-feira, 18. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos.

O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo.

Depois, Graciele também mostrou Clara com os padrinhos, Wanessa, Emanoel Camargo e João Vecker, o padrinho de consagração, as avós, e também os primos. Ao dividir os registros, a influenciadora digital abriu o coração sobre o dia especial.

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!

