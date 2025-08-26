Filha caçula de Zezé Di Camargo surge vestida de princesa em seu mesversário

Filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Camargo completa 8 meses de vida e ganha festa com tema de princesa da Disney

A influenciadora digital Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 26, ao comemorar o mesversário da filha, Clara Camargo, fruto do casamento com Zezé Di Camargo. A mãe coruja compartilhou um vídeo do look da herdeira para a ocasião.

Clara completou 8 meses de vida e surgiu deslumbrante com uma fantasia da princesa Tiana, que faz parte das animações da Disney. O tema foi o filme da princesa e a aniversariante apareceu com o vestido tradicional em tons de verde e com direito a coroa brilhante.

"Hoje celebramos 8 meses de pura doçura da nossa princesa Clara, que dessa vez veio na versão Tiana, cheia de charme e encantos! Cada mês é um capítulo novo desse conto que estamos escrevendo juntos, cheio de risadas, descobertas e muito amor. Que venham muitos outros momentos mágicos para guardar no coração!", disse ela.

O batizado de Clara

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 18, ao mostrar os primeiros registros do batizado de Clara, de sete meses, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Em seu perfil oficial, a influenciadora postou alguns registros em que aparece sorridente com o marido, a herdeira e com os padrinhos, a cantora Wanessa Camargo e Emanoel Camargo, além de João Vecker, o padrinho de consagração.

Ela ainda mostrou Wanessa cantando uma música em homenagem à irmã caçula. A cantora escolheu a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad. "Wanessa, obrigada por essa homenagem linda", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Neste último domingo, Graciele exibiu detalhes da decoração do salão e da roupa da filha, nomeado 'mandrião'. "Chegou a roupa do batizado! Eu ainda não abri. Vou dar uma olhadinha junto com vocês… Ah! Gente, meu Deus… que joia! Vocês não têm noção do que tem aqui. Ó, esse aqui é o que ela vai usar mesmo. Ah, as frases… nossa, ficou muito delicada", disse ela.

Em seguida, a influencer contou que a roupinha foi personalizada com mensagens de familiares, entre eles Wanessa e Camilla Camargo. As duas são filhas de Zezé Di Camargo com Zilu Godói, com quem o cantor também teve Igor Camargo.

"O que eu fiz? Eu pedi para os padrinhos, para os avós, para os pais, para as irmãs e para os irmãos escreverem uma frase no mandrião da Clara, que ela vai usar no batismo, porque a gente vai guardar. Essa roupinha foi muito especial, num momento muito especial, e todos eles escreveram uma frase que está aqui. Ela colocou de um jeito tão bonito, com o próprio punho de cada um — cada um escreveu com a sua mão mesmo, para ficar marcado", contou.

Confira:

Graciele Lacerda mostra o batizado da filha - Foto: Instagram

O bolo do batizado

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o marido, o cantor Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, nesta segunda-feira, 18. Após a cerimônia religiosa, o casal recepcionou familiares e amigos com uma festa especial.

Além do buffet, que incluía entradas, jantar e sobremesas, a família encomendou um bolo sofisticado de três andares, em tons suaves de rosa claro e branco. O topo foi adornado com flores delicadas, enquanto cada camada apresentava detalhes texturizados. No andar do meio, a inicial do nome de Clara foi desenhada. Já a base do bolo foi decorada com flores brancas e folhas verdes.