Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo

Nas redes sociais, a influenciadora digital Graciele Lacerda postou um vídeo com os detalhes do batizado de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 19, para mostrar os detalhes do batizado de Clara, de sete meses, que aconteceu nesta segunda-feira, 18. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Zezé DiCamargo compartilhou um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos.

O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo.

Depois, Graciele também mostrou Clara com os padrinhos, Wanessa, Emanoel Camargo e João Vecker, o padrinho de consagração, as avós, e também os primos. Ao dividir os registros, a influenciadora digital abriu o coração sobre o dia especial.

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Para o batizado, Clara usou uma roupa chamado de 'mandrião'. Graciele contou que personalizou a peça com mensagens dos familiares. "O que eu fiz? Eu pedi para os padrinhos, para os avós, para os pais, para as irmãs e para os irmãos escreverem uma frase no mandrião da Clara, que ela vai usar no batismo, porque a gente vai guardar. Essa roupinha foi muito especial, num momento muito especial, e todos eles escreveram uma frase que está aqui. Ela colocou de um jeito tão bonito, com o próprio punho de cada um — cada um escreveu com a sua mão mesmo, para ficar marcado", contou.

Confira o vídeo do batizado:

Batizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado

A influenciadora digital Graciele Lacerda e o marido, o cantor Zezé Di Camargo, celebraram o batizado da filha, Clara Lacerda Camargo, de sete meses, nesta segunda-feira, 18. Após a cerimônia religiosa, o casal recepcionou familiares e amigos com uma festa especial.

Além do buffet, que incluía entradas, jantar e sobremesas, a família encomendou um bolo sofisticado de três andares, em tons suaves de rosa claro e branco. O topo foi adornado com flores delicadas, enquanto cada camada apresentava detalhes texturizados. No andar do meio, a inicial do nome de Clara foi desenhada. Já a base do bolo foi decorada com flores brancas e folhas verdes. Veja!

