  2. Filha de Graciele Lacerda esbanja fofura ao surgir com look estiloso
Bebê / Linda

Filha de Graciele Lacerda esbanja fofura ao surgir com look estiloso

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha, Clara, com um look estiloso

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 23/08/2025, às 18h48

Graciele Lacerda e a filha, Clara
Graciele Lacerda e a filha, Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 23, ao compartilhar uma nova foto da filha, Clara, de sete meses. 

A influenciadora digital mostrou a herdeira com um look estiloso para encontrar com o papai, o cantor Zezé Di Camargo. No clique postado nos Stories, a pequena aparece no colo da mamãe usando um vestido rosa e uma tiara de laço na cabeça. "Bora ver papai", escreveu ela na legenda. 

Mais cedo, Graciele dividiu com os fãs novos registros do batizado de Clara, que aconteceu no último dia 18. Nas imagens, a pequena apareceu ao lado dos pais e dos padrinhos: Wanessa Camargo e Emanuel Camargo. Além da filha e do irmão, Zezé também convidou João Vecker para ser o padrinho de consagração da menina. As avós e os primos também marcaram presença. Ainda é possível ver que o salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos.

"Alguns dias merecem ser guardados não só na memória, mas também em imagens que falam por si. O batizado da Clara foi assim: um dia de luz, de bênçãos e de amor. Cada foto é um pedacinho dessa história, que já deixa saudade e aquece o coração sempre que revisitamos. Que venha o aniversário de um ano. Tempo, vai devagar!", escreveu a influencer na publicação.

Confira: 

Graciele Lacerda com a filha, Clara - Foto: Instagram

Zezé Di Camargo se emociona com surpresa especial de Graciele Lacerda

Na última quinta-feira, 21, Graciele Lacerda usou as redes sociais para mostrar uma surpresa especial que fez para o marido, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo. O artista completou mais um ano de vida no último dia 17, e a influenciadora digital decidiu realizar um sonho do amado como presente de aniversário. 

Durante o batizado da filha deles, Clara, de sete meses, Graciele aproveitou a presença dos familiares e amigos para celebrar o aniversário de Zezé, e emocionou o cantor ao mostrar que trouxe o artista Marcelo Rojas para tocar harpa para ele. No evento, ela explicou que o sertanejo assistia às apresentações pela internet e era muito fã. 

"Eu trouxe o Marcelo do Paraguai para fazer surpresa para o Mô. A gente tava na fazenda um dia, e ele ama ver ele tocando. Eu vi ele assistindo o Marcelo tocando e ele alucinado pelo som, por tudo, que realmente é muito lindo. E ele falou assim: "Nossa, meu sonho é trazer ele para tocar para mim". E deu super certo, ele veio escondido. Tá aqui, ó, já fazer um show maravilhoso para você, amor. Se eu pudesse, eu fazia muito mais, mas aqui tá especialmente para você realizando seu sonho de vez", disse Graciele no vídeo. 

Bastante emocionado, Zezé falou sobre a surpresa da esposa. "O Marcelo Rojas é para mim o número um, para mim não, para todo mundo. Então, ter ele aqui hoje, para mim realmente, eu juro por Deus que a Graciele realmente veio na minha vida para fazer a diferença, porque eu não imaginava nunca que isso iria acontecer. Marcelo, é um prazer te receber aqui", falou o cantor. Veja o vídeo!

Leia também:Graciele Lacerda encanta ao mostrar aula de natação da filha

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

filhalookGraciele Lacerda
Graciele Lacerda Graciele Lacerda   

