Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha experimentando fruta: 'Testando'

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os fãs ao exibir registros da filha, Clara, experimentando manga pela primeira vez

Graciele Lacerda vem compartilhando vários momentos da maternidade com seus seguidores das redes sociais, e neste domingo, 24, ela decidiu mostrar a reação da filha, Clara, de sete meses, ao experimentar uma nova fruta.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou registros da menina, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo, comendo manga. Além de comer a fruta, Clara também deu alguns gritinhos, mostrando que estava gostando. "Testando a maga e a garganta", brincou a famosa na legenda.

No mês passado, Graciele mostrou a filha experimentando morango e deu detalhes sobre a introdução alimentar. "Hoje eu dei morango para a Clara. Achei que ela ia fazer muita cara assim (de quem não gostou). Ela gostou. Ela gostou do morango, ela só não conseguia segurar porque escorregava da mão dela. Mas aí eu colocava na boca dela, ela arrancava pedaço com a gengiva", contou.

A influencer também falou sobre outros alimentos que Clara estava comendo. "E hoje ela comeu ovo, temperadinho dos temperinho dela. Fica gostoso, aqueles temperinho dela é gostoso. Coloquei temperinho, fiz um ovinho. Ela comeu muito mais hoje. No primeiro dia que eu dei o ovo, ela ficou meio assim, começou a fazer aquele engasgo, que é normal por causa da textura do ovo, não é papa, né? Isso que é o bom, porque ela tem que acostumar a mastigar. E aí hoje ela comeu bem melhor, o ovo, também com um gostinho de tempero, né? E o morango também. Arrasou", completou.

Graciele Lacerda mostra Clara comendo manga - Foto: Instagram

Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo

Na última terça-feira, 19, Graciele Lacerda usou as redes sociais para mostrar os detalhes do batizado de Clara, de sete meses, que aconteceu na segunda-feira, 18. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo com os detalhes da cerimônia, que contou com a presença dos familiares e amigos.

O salão onde aconteceu o batizado foi decorado com muitas flores, como orquídeas, rosas, lírios e hortênsias, além de anjos. Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, emocionou ao cantar a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad, enquanto os papais entraram com a bebê no colo.

Depois, Graciele também mostrou Clara com os padrinhos, Wanessa, Emanoel Camargo e João Vecker, o padrinho de consagração, as avós, e também os primos. Ao dividir os registros, a influenciadora digital abriu o coração sobre o dia especial.

"Ontem vivemos um dos momentos mais especiais das nossas vidas: o batizado da nossa Clara. Um dia de entrega, de fé e de apresentar nossa filha a Jesus, confiando a Ele o caminho dela. Ali sentimentos o quanto somos abençoados por termos a chance de viver esse instante sagrado. Que a Clara cresça cercada de amor, saúde e na presença do Senhor, porque sei que a bondade d’Ele vai acompanhá-la todos os dias da sua vida", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!

