Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi esbanja fofura em nova foto

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie surge radiante e com a roupa suja de sorvete ao se divertir em festa com amigos

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, esbanjou fofura nas redes sociais ao aparecer radiante. A menina foi fotografada durante uma festa e mostrou o quanto é feliz.

Na imagem, a garotinha apareceu brincando em um pula-pula durante uma festa. Com look estiloso, ela surgiu com a roupa suja após tomar sorte e com uma expressão de alegria em seu rosto.

“Minha menina feliz. Sempre suja de sorvete”, disse Bruna, que também é mãe de Mel, de 2 meses de vida.

Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr homenageia o filho em data especial

Neymar Jr. usou as redes sociais na tarde de domingo, 24, para comemorar uma data muito especial: o aniversário de 14 anos de Davi Lucca, seu filho com a influenciadora digital Carol Dantas.

Para comemorar a data especial, o jogador de futebol compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos em que aparece abraçado e jogando bola com o primogênito. Já na legenda, o atleta escreveu uma bela homenagem.

"Davizinho, meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", declarou Neymar.

Davi Lucca também ganhou homenagens dos avós paternos, Nadine Gonçalves e Neymar, e da madrasta, Bruna Biancardi.

Neymar Jr parabeniza o filho, Davi Lucca, em seu aniversário de 14 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Mavie e Mel com looks iguais

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu seus seguidores das redes sociais na noite deste sábado, 23, ao compartilhar fotos inéditas das filhas, Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nos stories, a influenciadora mostrou as filhas usando looks iguais. As duas vestiam um macaquinho marrom com a frase “eu sou resposta de oração”, combinado com camisa de manga longa de gola e meia alta. "Looks iguais, porém a Mavie não queria tirar foto, kkkk", escreveu Biancardi na legenda.

Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram

