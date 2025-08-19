CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Bruna Biancardi publica foto de Mavie com Helena, mas apaga e explica por quê
Atualidades / Família

Bruna Biancardi publica foto de Mavie com Helena, mas apaga e explica por quê

A influenciadora digital Bruna Biancardi publicou uma foto de Mavie com Helena, mas apagou logo depois e explicou o motivo da decisão

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 19/08/2025, às 07h39

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Biancardi, Neymar Jr, Mavie e Helena
Bruna Biancardi, Neymar Jr, Mavie e Helena - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi publicou nesta segunda-feira, 19, uma foto da filha Mavie, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr, ao lado de Helena, também de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly com o jogador. No entanto, o registro foi apagado pouco depois. Diante da repercussão, Bruna resolveu explicar o motivo da exclusão.

Ao se deparar com uma publicação no Instagram sobre o assunto, Bruna explicou o motivo da atitude: “Apaguei porque a mãe dela pediu”.Na foto compartilhada, Mavie e Helena apareciam juntas em um momento de piquenique.

Comentário de Bruna Biancardi no Instagram
Comentário de Bruna Biancardi no Instagram

Momentos inéditos com as filhas

Ainda nesta segunda-feira, Bruna Biancardi reuniu alguns registros especiais dos últimos dias e compartilhou com os seguidores. Nos cliques, ela apareceu com as filhas, Mavie e Mel, de apenas 1 mês, além de mostrar momentos ao lado de amigas. A primogênita dela também ganhou destaque em várias fotos brincando, incluindo uma em que surge se divertindo com o irmão mais velho, Davi Lucca, que passa férias no Brasil com o pai. Veja as fotos aqui!

Mensagem carinhosa do filho

Após a derrota do Santos por 6 a 0 para o Vasco, no domingo, 17, Neymar Jr. recebeu uma mensagem carinhosa do filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos. Por meio das redes sociais, o jogador compartilhou o recado enviado pelo primogênito, que fez questão de demonstrar apoio ao pai e pediu que ele siga com a cabeça erguida. 

"Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito", iniciou Davi Lucca.

"Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fod*. Te amo do fundo do meu coração", continuou o jovem.

Leia tambémVeja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Neymar JrBruna Biancardi
Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi Mavie  Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly Helena  Bruna Biancardi ajuda da gerência de uma marca de roupas e teve um canal no YouTube com uma amiga Bruna Biancardi  Neymar Jr. Neymar Jr   

Leia também

Desabafo

Amanda Kimberlly, Bruna Biancardi e Neymar - Foto: Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly se manifesta sobre foto de Helena apagada e revela conversas com Bruna Biancardi

Homenagem

Deborah Evelyn e Detlev Schneider - Foto: Reprodução / Instagram

Deborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'

ENTREVISTA

Laíze Câmara, atriz de Guerreiros do Sol - Foto: Ian Castilho

Atriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'

Casalzão!

Edu Guedes e Ana Hickmann - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'

Será?

Paola Carosella e Henrique Fogaça - Foto: Reprodução / DiaTV / Band

Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça

ANIVERSÁRIO

Viih Tube completa 25 anos nesta segunda-feira, 18 - Fotos: Reprodução/Instagram e Fernando Gardinali/Divulgação/TodaTeen

Viih Tube chega aos 25 anos; Influenciadora começou carreira no Youtube

Últimas notícias

Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida
Deborah Evelyn e Detlev SchneiderDeborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'
A astróloga explicou mais detalhes por trás do nome do filho de Mariana RiosAstróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
Laíze Câmara, atriz de Guerreiros do SolAtriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'
Edu Guedes e Ana HickmannAna Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'
Rodrigo Faro e Vera VielRodrigo Faro recorda afastamento do trabalho após diagnóstico de câncer da esposa
Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di CamargoBatizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto
Fabiana Justus faz surpresa para o filhoFabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira
Paola Carosella e Henrique FogaçaPaola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça
Fabiana Justus comemora o aniversário do filho caçulaFabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amorzinho'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade