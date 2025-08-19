Bruna Biancardi publica foto de Mavie com Helena, mas apaga e explica por quê

A influenciadora digital Bruna Biancardi publicou uma foto de Mavie com Helena, mas apagou logo depois e explicou o motivo da decisão

A influenciadora digital Bruna Biancardi publicou nesta segunda-feira, 19, uma foto da filha Mavie, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr, ao lado de Helena, também de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly com o jogador. No entanto, o registro foi apagado pouco depois. Diante da repercussão, Bruna resolveu explicar o motivo da exclusão.

Ao se deparar com uma publicação no Instagram sobre o assunto, Bruna explicou o motivo da atitude: “Apaguei porque a mãe dela pediu”. Na foto compartilhada, Mavie e Helena apareciam juntas em um momento de piquenique.

Comentário de Bruna Biancardi no Instagram

Momentos inéditos com as filhas

Ainda nesta segunda-feira, Bruna Biancardi reuniu alguns registros especiais dos últimos dias e compartilhou com os seguidores. Nos cliques, ela apareceu com as filhas, Mavie e Mel, de apenas 1 mês, além de mostrar momentos ao lado de amigas. A primogênita dela também ganhou destaque em várias fotos brincando, incluindo uma em que surge se divertindo com o irmão mais velho, Davi Lucca, que passa férias no Brasil com o pai. Veja as fotos aqui!

Mensagem carinhosa do filho

Após a derrota do Santos por 6 a 0 para o Vasco, no domingo, 17, Neymar Jr. recebeu uma mensagem carinhosa do filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos. Por meio das redes sociais, o jogador compartilhou o recado enviado pelo primogênito, que fez questão de demonstrar apoio ao pai e pediu que ele siga com a cabeça erguida.

"Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito", iniciou Davi Lucca.

"Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fod*. Te amo do fundo do meu coração", continuou o jovem.

