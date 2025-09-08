Natasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas fez uma homenagem pública para o marido no dia em que completam 7 anos de casamento

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas fez uma homenagem pública para o marido no dia em que completam 7 anos de casamento. Nesta segunda-feira, 8, ela publicou nas redes sociais um vídeo com momentos especiais ao lado do companheiro e se declarou.

"Os 7 anos de casados celebram-se com as Bodas de Lã, que simbolizam o aconchego, o conforto, a proteção e a maleabilidade de uma união que se torna mais resistente, mas ainda flexível. Em algumas tradições, também são conhecidas como Bodas de Latão, referindo-se à resistência e durabilidade que o metal confere ao casamento, assim como a lã. Viva nós! Amo mais!"

Vale lembrar que William Bonner e Natasha Dantas oficializaram a união em setembro de 2018, em uma cerimônia intimista com a presença de familiares e amigos próximos do casal. Antes, o comunicador foi casado com a apresentadora Fátima Bernardes de 1990 a 2016, com quem teve os trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz Bonemer.

Esposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele

Recentemente, Natasha Dantas homenageou o marido após ele anunciar que vai sair do Jornal Nacional em novembro e irá para o Globo Repórter em 2026. "O boa noite da minha juventude e de tantas outras pessoas. A voz que já está gravada na TV e na memória de muitos brasileiros. Pra você, só coisas boas! Que orgulho! Estou contigo! Te amo!", disse ela.

E ela também passou por uma mudança em sua carreira. Formada em fisioterapia, ela deixou a área da saúde de lado após 21 anos de carreira para seguir um novo caminho: o de ceramista. A companheira do jornalista, que começou a produzir cerâmica apenas como hobby, percebeu, com o tempo, que era ali o seu lugar. Natasha, então, transformou o 'passatempo' em trabalho. Ela, inclusive, recebeu todo apoio de William Bonner, que a incentivou a seguir a 'profissão dos sonhos'.

Recentemente, Natasha Dantas inaugurou um novo atêlie na zona sul do Rio de Janeiro. E o jornalista celebrou: "O sorriso de quem gosta do que faz. Não costumo fazer comentários, mas esse sorrisão encantador é resultado de muita dedicação. E eu acho que também daquela certeza de que escolheu o caminho certo. E ainda comanda a minha fisioterapia", declarou Bonner em uma das fotos onde Natasha Dantas aparece produzindo uma coleção.

Por que William Bonner decidiu deixar o Jornal Nacional?

Durante a edição do telejornal desta segunda-feira, William Bonner explicou decisão de sair do Jornal da Globo. "Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites”, disse ele.

Em seguida, ele contou que decidiu sair do JN durante a pandemia de Covid-19 e também para conseguir ter mais flexibilidade para visitar os filhos que moram na França. "É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional: quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país".

E continuou: "E eu sentia que, nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando. Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores, e nós viemos fazendo isso ao longo de cinco anos".

"Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E, nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia de editores exige. O tempo que isso demanda, e não é pouco”, afirmou ele.

