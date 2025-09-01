Esposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele: ‘Estou contigo!’

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas faz homenagem carinhosa após o marido anunciar sua saída do Jornal Nacional

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas fez uma homenagem pública para o marido, que acaba de anunciar uma novidade na vida profissional. Nesta segunda-feira, 1º, ele contou que vai sair do Jornal Nacional em novembro e irá para o Globo Repórter em 2026.

Durante a noite, a mulher dele compartilhou fotos do amado no trabalho e falou sobre a notícia da mudança dele. "O boa noite da minha juventude e de tantas outras pessoas. A voz que já está gravada na TV e na memória de muitos brasileiros. Pra você, só coisas boas! Que orgulho! Estou contigo! Te amo!", disse ela.

Vale lembrar que William Bonner e Natasha Dantas oficializaram a união em setembro de 2018, em uma cerimônia intimista com a presença de familiares e amigos próximos do casal. Antes, o comunicador foi casado com a apresentadora Fátima Bernardes de 1990 a 2016, com quem teve os trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz Bonemer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha V Dantas B (@natashadantasb)

Por que William Bonner vai sair do Jornal Nacional?

A notícia oficial da saída de William Bonner do Jornal Nacional, da Globo, agitou o início da noite desta segunda-feira, 1º. E os telespectadores começaram a se questionar: Por que ele vai sair? Vai se aposentar? Temos as respostas para vocês, continue lendo:

William Bonner ficou 29 anos à frente do Jornal Nacional e preparou sua saída nos últimos 5 anos. Em um comunicado oficial à imprensa, a Globo anunciou que ele pediu para sair do telejornal para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais.

Por sua vez, ele disse que quis reduzir sua carga horária de trabalho e as responsabilidades que tinha como editor-chefe do JN e apresentador. Por isso, ele decidiu que não é a hora de aposentar, apenas mudar de função.

Bonner sai do Jornal Nacional em novembro de 2025. Em 2026, ele volta à TV como apresentador do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. Assim, ele terá uma carga de trabalho reduzida, já que o GR é exibido apenas uma vez por semana.

O apresentador será substituído por César Tralli, que assume o Jornal Nacional como titular ao lado de Renata Vasconcellos.

O depoimento do apresentador sobre a hora da despedida

No comunicado oficial de sua saída do JN, William Bonner compartilhou um depoimento relembrando do seu trabalho no telejornal por tanto tempo.

"Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN. Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E, finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas. Alguns números ajudam a explicar meu desejo e minha necessidade de mudar de ritmo. São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá", afirmou.