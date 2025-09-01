CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. William Bonner explica decisão de sair do Jornal Nacional: ‘A conta não estava fechando’
TV / Decisão

William Bonner explica decisão de sair do Jornal Nacional: ‘A conta não estava fechando’

Ao vivo no Jornal Nacional, William Bonner explica sua decisão de mudança radical na carreira e diz que fica no telejornal até novembro

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 21h31

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
William Bonner no Jornal Nacional
William Bonner no Jornal Nacional - Foto: Reprodução / Globo

O apresentador William Bonner falou ao vivo sobre sua decisão de sair do Jornal Nacional, da Globo. Durante a edição do telejornal desta segunda-feira, 1º, ele explicou o motivo para fazer a mudança profissional neste momento e confirmou que fica na função até novembro de 2025.

"Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites”, disse ele.

Então, Bonner contou que teve o desejo de sair do JN durante a pandemia de Covid-19 e também para conseguir ter mais flexibilidade para visitar os filhos que moram na França. "É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional: quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que, nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando. Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores, e nós viemos fazendo isso ao longo de cinco anos. Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E, nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia de editores exige. O tempo que isso demanda, e não é pouco”, afirmou ele.

Bonner ainda contou que vai para o Globo Repórter a partir da temporada de 2026 do programa de reportagens. "De todos os programas do jornalismo que já existiam aqui na Globo quando eu cheguei no século passado, em 1986, o Globo Repórter é o único onde eu nunca trabalhei. E lá, além de encontrar amigos de décadas, eu vou fazer reportagens e vou formar uma dupla de apresentação com a Sandra Annenberg, que é uma dessas amizades antigas. A Sandra e eu somos amigos desde os anos 80. Eu já disse que essas novidades todas não são imediatas, mas desde já eu posso falar em nome de todos os colegas envolvidos nessas mudanças e também em nome das equipes que vão receber os apresentadores novos, os nossos compromissos com o jornalismo da Globo são os mesmos, assim como o nosso orgulho e a nossa gratidão de contar com a sua confiança e a sua audiência. Muito obrigado e até amanhã”, finalizou.

Leia também:Esposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele: ‘Estou contigo!’

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

william bonnerJornal Nacional
William Bonner William Bonner   

Leia também

Jornalismo

Fátima Bernardes - Foto: Globo / Leo Rosario

Fátima Bernardes se pronuncia sobre saída de William Bonner do JN

Amor

William Bonner e Natasha Dantas - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele: ‘Estou contigo!’

Jornalismo

César Tralli - Foto: Globo / Fábio Rocha

Saiba quem vai assumir a bancada do Jornal Hoje após saída de César Tralli

Pessoal

Alexandre Nero - Foto: Reprodução / Instagram

Alexandre Nero compartilha fotos raras da família; confira

Novidade

César Tralli - Foto: Reprodução / Globo

César Tralli comemora desafio de assumir o Jornal Nacional: ‘Honrado'

Flagra

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Thiago Martins / AgNews

João Guilherme e Bruna Marquezine são vistos juntos em restaurante no RJ

Últimas notícias

Fátima BernardesFátima Bernardes se pronuncia sobre saída de William Bonner do JN
William Bonner no Jornal NacionalWilliam Bonner explica decisão de sair do Jornal Nacional: ‘A conta não estava fechando’
Gustavo MiotoGustavo Mioto revela que será tio pela primeira vez
William Bonner e Natasha DantasEsposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele: ‘Estou contigo!’
Kate Middleton e Príncipe WilliamPríncipe William e Kate vão pagar aluguel exorbitante em nova mansão
Jair Oliveira revelou que Jair Rodrigues era um homem alegre e afetuosoJair Oliveira entrega sobre relação com o pai: 'Certamente me influenciou'
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estiloRosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
César TralliSaiba quem vai assumir a bancada do Jornal Hoje após saída de César Tralli
Christiane Torloni contou que a mãe Monah Delacy está bem e se recuperou de forma rápida após um AVCMédico explica quadro da mãe de Christiane Torloni e relação com a idade: 'Ainda mais intenso'
Carolina DieckmannCarolina Dieckmmann defende filho após polêmica e nutrólogo explica: 'A chave está no equilíbrio'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade