William Bonner explica decisão de sair do Jornal Nacional: ‘A conta não estava fechando’

Ao vivo no Jornal Nacional, William Bonner explica sua decisão de mudança radical na carreira e diz que fica no telejornal até novembro

O apresentador William Bonner falou ao vivo sobre sua decisão de sair do Jornal Nacional, da Globo. Durante a edição do telejornal desta segunda-feira, 1º, ele explicou o motivo para fazer a mudança profissional neste momento e confirmou que fica na função até novembro de 2025.

"Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites”, disse ele.

Então, Bonner contou que teve o desejo de sair do JN durante a pandemia de Covid-19 e também para conseguir ter mais flexibilidade para visitar os filhos que moram na França. "É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional: quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que, nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando. Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores, e nós viemos fazendo isso ao longo de cinco anos. Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E, nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia de editores exige. O tempo que isso demanda, e não é pouco”, afirmou ele.

Bonner ainda contou que vai para o Globo Repórter a partir da temporada de 2026 do programa de reportagens. "De todos os programas do jornalismo que já existiam aqui na Globo quando eu cheguei no século passado, em 1986, o Globo Repórter é o único onde eu nunca trabalhei. E lá, além de encontrar amigos de décadas, eu vou fazer reportagens e vou formar uma dupla de apresentação com a Sandra Annenberg, que é uma dessas amizades antigas. A Sandra e eu somos amigos desde os anos 80. Eu já disse que essas novidades todas não são imediatas, mas desde já eu posso falar em nome de todos os colegas envolvidos nessas mudanças e também em nome das equipes que vão receber os apresentadores novos, os nossos compromissos com o jornalismo da Globo são os mesmos, assim como o nosso orgulho e a nossa gratidão de contar com a sua confiança e a sua audiência. Muito obrigado e até amanhã”, finalizou.

