Esposa de William Bonner ganhou incentivo do jornalista ao trocar de profissão

Você sabia? Esposa de WIlliam Bonner, Natasha Dantas deixou de lado uma carreira de 21 anos para seguir nova profissão; saiba qual

Natasha Dantas passou por uma transformação em sua vida profissional há cerca de dois anos. Formada em fisioterapia, a esposa de William Bonner deixou a área da saúde de lado após 21 anos de carreira para seguir um novo caminho: o de ceramista.

A companheira do jornalista, que começou a produzir cerâmica apenas como hobby, percebeu, com o tempo, que era ali o seu lugar. Natasha, então, transformou o 'passatempo' em trabalho. Ela, inclusive, recebeu todo apoio de William Bonner, que a incentivou a seguir a 'profissão dos sonhos'.

Recentemente, Natasha Dantas inaugurou um novo atêlie na zona sul do Rio de Janeiro. O jornalista, que deixou a bancada do 'Jornal Nacional' após 29 anos, é fã número 1 da artesã e não esconde o quanto a admira.

" O sorriso de quem gosta do que faz. Não costumo fazer comentários, mas esse sorrisão encantador é resultado de muita dedicação. E eu acho que também daquela certeza de que escolheu o caminho certo. E ainda comanda a minha fisioterapia ", declarou Bonner em uma das fotos onde Natasha Dantas aparece produzindo uma coleção.

Natasha Dantas - Foto: Reprodução / Instagram

William Bonner - Foto: Reprodução / Instagram

Natasha Dantas falou sobre a mudança na carreira

A mudança de carreira de Natasha Dantas foi compartilhada com o público através das redes sociais. Na época em que revelou sua nova profissão, a esposa de William Bonner contou que se encontrou na cerâmica.

" Penso que o primeiro passo para abrir novos caminhos reside em acolher de coração aberto e olhos fechados quem somos. Mas será que somos ou apenas estamos? Eu estive fisioterapeuta por 21 anos e, apesar de gostar muito deste ofício e com ele aprender sobre empatia e cuidado com o próximo (valores que carrego para sempre), sentia dentro de mim uma inquietação, um desejo por - ironicamente - mais movimento", declarou Natasha em uma das publicações.

" A cerâmica me trouxe movimento pessoal e profissional, mas também está me ensinando diariamente a respeitar processos e a mim mesma. Com ela, me percebo autêntica, corajosa e potente. E isto só faz com que eu me apaixone ainda mais. Sigo aprendendo que não temos controle de nada nesta vida, a não ser das nossas próprias escolhas", completou ela.

Atualmente, Natasha Dantas é dona da marca Sortie. A artesã produz peças que podem ser usadas em casa e outros espaços afetivos dos clientes. O trabalho dela está disponível para compra em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro.

Natasha Dantas - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas fez uma homenagem pública para o marido, que acaba de anunciar uma novidade na vida profissional. Na última segunda-feira, 1º, ele contou que vai sair do Jornal Nacional em novembro e irá para o Globo Repórter em 2026.

Durante a noite, a mulher dele compartilhou fotos do amado no trabalho e falou sobre a notícia da mudança dele. "O boa noite da minha juventude e de tantas outras pessoas. A voz que já está gravada na TV e na memória de muitos brasileiros. Pra você, só coisas boas! Que orgulho! Estou contigo! Te amo!", disse ela.

Vale lembrar que William Bonner e Natasha Dantas oficializaram a união em setembro de 2018, em uma cerimônia intimista com a presença de familiares e amigos próximos do casal. Antes, o comunicador foi casado com a apresentadora Fátima Bernardes de 1990 a 2016, com quem teve os trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz Bonemer.

