O que aconteceu com Lillian Witte Fibe, a primeira parceira de William Bonner no JN?

A notícia oficial da saída de William Bonner do Jornal Nacional, da Globo, movimentou o início desta semana. No ar desde 1º de setembro de 1969, o telejornal mais tradicional do país já recebeu diversos profissionais em sua bancada ao longo de seus 56 anos de história. A partir de 3 de novembro, será a vez de César Tralli assumir o posto de âncora, enquanto Bonner passará a comandar o Globo Repórter.

Editor-chefe do JN desde 1999, Bonner foi o apresentador com maior tempo à frente do jornal: 29 anos, desde 1996. Sua chegada à bancada ocorreu após a saída definitiva de Cid Moreira e Sérgio Chapelin, quando a direção da emissora decidiu mudar o conceito do telejornal, colocando no comando profissionais envolvidos diretamente na produção das reportagens. A reestruturação foi conduzida pelo então chefe de jornalismo da Globo, Evandro Carlos de Andrade, com apoio de Amauri Soares, que escolheu Bonner e Lillian Witte Fibe para a nova fase.

Carreira de Lillian Witte Fibe

Parceira de Bonner entre 1996 e 1998, Lillian Witte Fibe foi a primeira mulher a ocupar de forma fixa a bancada do JN. Antes disso, já tinha passagens pela Band e pelo SBT, além de trabalhos na própria Globo, como o extinto Globo Economia e o Jornal da Globo. Após deixar o telejornal em 1998, assumiu a editoria de Economia do jornal e também participou do programa Espaço Aberto, da GloboNews.

Lillian Witte Fibe — Foto: Globo

Em 1998, retornou ao Jornal da Globo, em São Paulo, onde permaneceu até 2000. No mesmo ano, deixou a televisão e migrou para a internet, apresentando O Jornal da Lillian, no portal Terra. Entre 2004 e 2006, foi âncora do UOL News. Em 2008, voltou à TV como apresentadora do Roda Viva, na TV Cultura, permanecendo até 2009.

Entre 2005 e 2016, Lillian participou do quadro As Meninas do Jô, no Programa do Jô, ao lado de Lucia Hippolito (substituída em 2013 por Cristina Serra), Cristiana Lôbo e Ana Maria Tahan. Juntas, as jornalistas comentavam com leveza e humor os principais fatos políticos e econômicos do país.

Como ela está hoje?

Atualmente com 71 anos, Lillian leva uma vida discreta, longe dos holofotes, participando de palestras e eventos corporativos. Ela chegou a manter um perfil ativo no Instagram, mas não publica conteúdos desde 2023. Com informações do Memória Globo.

