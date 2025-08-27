Bruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming contou que colocar o ator em uma casa separada foi uma das decisões mais difíceis de sua vida

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis abriu o coração ao falar sobre o quadro atual de saúde do ator, diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos. Desde que descobriu a doença, o astro de Hollywood passou a viver de forma reservada e longe dos holofotes.

Em entrevista ao 'Good Morning America', da ABC News, Emma revelou que, atualmente, Bruce Willis vive em uma casa separada da família. Até então, o ator residia em um imóvel junto com ela e as duas filhas do casal, Mabel, 13 anos, e Evelyn, 11.

De acordo com a companheira do famoso, colocá-lo em um lar separado foi uma das decisões mais difíceis de sua vida. " Eu sabia, antes de mais, que Bruce iria querer isso para as nossas filhas. Ele iria querer que elas estivessem em uma casa mais adaptada às necessidades delas, não às dele ", declarou Emma Hemming.

Apesar de não viverem mais na mesma residência, Bruce Willis e a família seguem morando em locais bem próximos, o que facilita a ida das herdeiras à nova casa do pai. A companheira do astro ainda ressaltou que as meninas passam bastante tempo ao lado de Willis.

'Cérebro está falhando'

Ao longo da entrevista à emissora, Emma Heming Willis contou que, no geral, o marido está muito bem de saúde. A doença, no entanto, tem apresentado algumas 'falhas no cérebro' do ator.

" Bruce ainda tem muita mobilidade. A saúde dele é ótima, no geral. É o cérebro que está falhando. A linguagem está se deteriorando e precisamos aprender a nos adaptar. Temos um jeito de nos comunicarmos com ele, que é apenas... um jeito diferente ", relatou Emma.

A companheira do artista também recordou os primeiros sinais observados pela família antes de descobrirem o diagnóstico de demência. De acordo com Emma Heming Willis, ela notou 'algo de errado' após perceber o marido mais quieto em situações sociais.

"Quando a família se reunia, ele 'derretia' um pouco. Ele parecia distante, frio. Nada como Bruce, que é muito caloroso e afetuoso. Mudar completamente foi alarmante e assustador", disse ela, por fim.

Vale lembrar que, além de Mabel e Evelyn, frutos da atual união com Emma Heming Willis, Bruce Willis também é pai de Tallulah, Rumer e Scout Willis, do antigo casamento com a atriz Demi Moore.

Quando Bruce Willis descobriu o diagnóstico de demência?

Inicialmente, em 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Porém, em fevereiro do ano seguinte, a família contou que a doença havia progredido para demência frontotemporal, que atinge a fala, comportamento e a função cognitiva.

Devido a condição, o ator decidiu se afastar dos holofotes e, desde então, passou a viver de forma reservada, fazendo raras aparições em público ao lado da família. Recentemente, a esposa do astro, Emma Heming Willis, publicou um desabafo sobre o diagnóstico de Bruce.

"Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", afirmou Emma em suas redes sociais.

