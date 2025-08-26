CARAS Brasil
  2. Esposa de Bruce Willis fala sobre doença do ator: 'Cérebro está falhando'
Bem-estar e Saúde / Diagnóstico

Esposa de Bruce Willis fala sobre doença do ator: 'Cérebro está falhando'

Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, vive de forma reservada e longe dos holofotes; esposa detalha atual estado do ator

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 14h12

Bruce Willis e a esposa, Emma Heming
Bruce Willis e a esposa, Emma Heming - Foto: Getty Images / Reprodução / Instagram

O ator Bruce Willis teve seu quadro de saúde atualizado através da esposa, Emma Heming Willis. Diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos, o astro de Hollywood passou a viver de forma reservada após a descoberta da doença.

"Bruce ainda tem muita mobilidade. A saúde dele é ótima, no geral. É o cérebro que está falhando. A linguagem está se deteriorando e precisamos aprender a nos adaptar. Temos um jeito de nos comunicarmos com ele, que é apenas... um jeito diferente", declarou Emma em uma prévia de 'Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey'.

Ao longo da obra, a companheira do artista recordou os primeiros sinais observados pela família antes de descobrirem o diagnóstico de demência. De acordo com Emma Heming, ela notou 'algo de errado' após perceber o marido mais quieto em situações sociais.

"Quando a família se reunia, ele 'derretia' um pouco. Ele parecia distante, frio. Nada como Bruce, que é muito caloroso e afetuoso. Mudar completamente foi alarmante e assustador", disse ela. 'The Unexpected Journey', livro escrito pela esposa do astro sobre os cuidados com pessoas diagnosticadas com demência, será lançado em setembro. 

Bruce Willis é casado com Emma Heming Willis - Foto: Reprodução / Instagram
Bruce Willis é casado com Emma Heming Willis - Foto: Reprodução / Instagram

Quando Bruce Willis descobriu o diagnóstico de demência?

Inicialmente, em 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Porém, em fevereiro do ano seguinte, a família contou que a doença havia progredido para demência frontotemporal, que atinge a fala, comportamento e a função cognitiva.

Devido a condição, o ator decidiu se afastar dos holofotes e, desde então, passou a viver de forma reservada, fazendo raras aparições em público ao lado da família. Recentemente, a esposa do astro, Emma Heming Willis, publicou um desabafo sobre o diagnóstico de Bruce.

"Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", afirmou Emma em suas redes sociais.

Bruce Willis - Foto: Getty Images
Bruce Willis - Foto: Getty Images

Como Bruce Willis continuou atuando após diagnóstico?

Uma nova informação envolvendo a saúde de Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, foi revelado publicamente por Emma Heming, esposa do astro. Em seu novo livro, 'The Unexpected Journey', ela contou como o artista continuou atuando em meio à batalha contra a doença.

Segundo informações do 'Daily Mail', que teve acesso à obra, a companheira de Willis explicou que um amigo próximo ao ator repassava, de forma discreta, os diálogos durante as filmagens. Com o 'truque', o famoso conseguiu desempenhar papeis em 'Assassino' (2023) e 'Detective Knight' (2022-2023) sem que o público soubesse da condição.

Leia também: Médica detalha sinais iniciais da doença sem cura de Bruce Willis: 'É frequente'

Bruce Willis vive longe dos holofotes após diagnóstico de demência - Foto: Reprodução / Instagram
Bruce Willis vive longe dos holofotes após diagnóstico de demência - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Últimas notícias

