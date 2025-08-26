Esposa de Bruce Willis fala sobre doença do ator: 'Cérebro está falhando'

Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, vive de forma reservada e longe dos holofotes; esposa detalha atual estado do ator
O ator Bruce Willis teve seu quadro de saúde atualizado através da esposa, Emma Heming Willis. Diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos, o astro de Hollywood passou a viver de forma reservada após a descoberta da doença.
"Bruce ainda tem muita mobilidade. A saúde dele é ótima, no geral. É o cérebro que está falhando. A linguagem está se deteriorando e precisamos aprender a nos adaptar. Temos um jeito de nos comunicarmos com ele, que é apenas... um jeito diferente", declarou Emma em uma prévia de 'Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey'.
Ao longo da obra, a companheira do artista recordou os primeiros sinais observados pela família antes de descobrirem o diagnóstico de demência. De acordo com Emma Heming, ela notou 'algo de errado' após perceber o marido mais quieto em situações sociais.
"Quando a família se reunia, ele 'derretia' um pouco. Ele parecia distante, frio. Nada como Bruce, que é muito caloroso e afetuoso. Mudar completamente foi alarmante e assustador", disse ela. 'The Unexpected Journey', livro escrito pela esposa do astro sobre os cuidados com pessoas diagnosticadas com demência, será lançado em setembro.
Ver essa foto no Instagram
Inicialmente, em 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Porém, em fevereiro do ano seguinte, a família contou que a doença havia progredido para demência frontotemporal, que atinge a fala, comportamento e a função cognitiva.
Devido a condição, o ator decidiu se afastar dos holofotes e, desde então, passou a viver de forma reservada, fazendo raras aparições em público ao lado da família. Recentemente, a esposa do astro, Emma Heming Willis, publicou um desabafo sobre o diagnóstico de Bruce.
"Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", afirmou Emma em suas redes sociais.
Uma nova informação envolvendo a saúde de Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, foi revelado publicamente por Emma Heming, esposa do astro. Em seu novo livro, 'The Unexpected Journey', ela contou como o artista continuou atuando em meio à batalha contra a doença.
Segundo informações do 'Daily Mail', que teve acesso à obra, a companheira de Willis explicou que um amigo próximo ao ator repassava, de forma discreta, os diálogos durante as filmagens. Com o 'truque', o famoso conseguiu desempenhar papeis em 'Assassino' (2023) e 'Detective Knight' (2022-2023) sem que o público soubesse da condição.
