Bruce Willis usou 'truque' para seguir atuando após diagnóstico de demência

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming revelou como o astro continuou atuando em meio à batalha contra demência frontotemporal

Uma nova informação envolvendo a saúde de Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal em 2023, foi revelado publicamente por Emma Heming, esposa do astro. Em seu novo livro, 'The Unexpected Journey', ela contou como o artista continuou atuando em meio à batalha contra a doença.

Segundo informações do 'Daily Mail', que teve acesso à obra, a companheira de Willis explicou que um amigo próximo ao ator repassava, de forma discreta, os diálogos durante as filmagens. Com o 'truque', o famoso conseguiu desempenhar papeis em 'Assassino' (2023) e 'Detective Knight' (2022-2023) sem que o público soubesse da condição.

Inicialmente, em 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Porém, em fevereiro do ano seguinte, a família contou que a doença havia progredido para demência frontotemporal, que atinge a fala, comportamento e a função cognitiva.

Devido a condição, Willis decidiu se afastar dos holofotes e, desde então, passou a viver de forma reservada, fazendo raras aparições em público ao lado da família. Em fevereiro deste ano, Rumer Willis, filha mais velha do astro com Demi Moore, comentou sobre o quadro de saúde atual do pai.

" Ele está ótimo. Como minha família é muito unida, acho que o mais bonito é a maneira como nos unimos, [é] tão adorável, porque realmente somos uma time ", declarou Rumer em entrevista ao programa de TV 'Loose Women'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Demi Moore visita Bruce Willis em aniversário do astro

Em março de 2025, mês em que Bruce Willis completou 70 anos de vida, Demi Moore, ex-esposa do astro de Hollywood, compartilhou registros de sua visita ao ator. Por meio das redes sociais, a estrela de 'A Substância' postou diversas fotos onde o aniversariante aparece curtindo um tempo com a família.

"Feliz aniversário, Bruce. Nós te amamos", escreveu Demi na legenda da publicação. Vale lembrar que os dois atores foram casados entre 1987 e 2000, e são pais de Rumer, Scout e Tallulah. Atualmente, Bruce Willis é casado com Emma Heming, com quem teve outras duas filhas, Mabel e Evelyn.

Leia também: Bruce Willis completa 70 anos; ator enfrenta desafio de viver com doença incurável