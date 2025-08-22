Lucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos

O influenciador Lucas Rangel compartilhou que ele e o marido, o também influenciador Lucas Bley, compraram um novo apartamento em São Paulo

O influenciador Lucas Rangel usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para compartilhar uma novidade especial: ele e o marido, o também influenciador Lucas Bley, compraram um novo apartamento em São Paulo. Com isso, o casal que se prepara para a chegada da filha, que se chamará Mia, pretende dividir a rotina entre Belo Horizonte e a capital paulista.

"Compramos um novo lar em São Paulo! Desde que pisei nessa cidade pela primeira vez (2014), eu sonhava em ter um lugar aqui! Em 2020 foi quando alugamos nosso primeiro apê e aos poucos, juntando dinheiro, decidimos comprar um lar oficial :) Seguiremos vindo de BH pra cá e daqui pra BH, mas agora com a pequena Mia vamos passar mais tempo por aqui também (já que a família do Bley é toda daqui)", iniciou ele.

E continuou: "Inclusive a Mia vai ter um quartinho em SP. Obrigado por um dia terem acreditado e apoiado um menino de 16 anos que fazia vídeos de 7 segundos, hoje ele conquista seus sonhos e tá feliz construindo sua família, tudo graças a vocês e ao Deus que ele tem fé e confia! Que aqui seja um lugar de muitas ideias, risadas, conteúdos e amor".

Nova casa de Lucas Bley e Lucas Rangel - Foto: Reprodução / Instagram

Como Lucas Rangel revelou que será pai?

A novidade foi compartilhada pelo casal através das redes sociais com ensaio fotográfico ao ar livre. "De tudo que já compartilhamos todos esses anos com vocês, essa é a notícia mais maravilhosa que agora podemos contar: ESTAMOS ESPERANDO UM BEBÊ. Desde o ano passado, em Janeiro de 2024, iniciamos o processo mais lindo de nossas vidas. Foram idas e vindas em viagens, consultas e visitas com o coração explodindo de alegria, muita ansiedade envolvida e a expectativa de uma nova fase que se inicia", iniciou o famoso.

"AGORA SEREMOS 3! O que parecia tão distante, hoje já completa 5 meses de gestação. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estívessemos fortes e preparados. Filho ou Filha, estamos contando os segundos pra te conhecer. Teus papais já te amam muito!", completou Lucas Rangel.

Ainda nos últimos dias, os papais, que estão preparando o enxoval da filha há algumas semanas, compartilharam um vídeo mostrando alguns dos itens que compraram — entre eles, roupinhas, saco de dormir, sapatinhos, chupeta e outros acessórios.

Como foi o processo de gestação de Lucas Rangel e Lucas Bley?

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explicou o que é gravidez de substituição, um dos métodos que pode ter sido usado por Lucas Rangel e Lucas Bley: "É a solução para pessoas que não podem engravidar por motivos médicos ou biológicos, trata-se de mulher que engravida e dá à luz a um bebê para outra pessoa ou casal e, posteriormente, a mesma não terá nenhum vínculo legal com esta criança".

"Neste processo, a gestante pode ou não ter vínculo genético, ou seja, existem 2 possibilidades: A gestante usa seu próprio óvulo e a fertilização ocorre por inseminação artificial com o esperma da pessoa que será o pai (legal) ou a gestante não tem vínculo algum genético, sendo o embrião criado por fertilização usando o óvulo e/ou o espermatozoide dos pais (legal)", acrescentou.

Além disso, a ginecologista explicou que o termo "barriga de aluguel" caiu em desuso, pois sugeria uma relação comercial, prática proibida no Brasil. "A gestação de substituição só é permitida sem fins lucrativos, segundo as normas do Conselho Federal de Medicina, e geralmente a mulher que será a gestante deve ter algum vínculo familiar com os pais intencionais", reforça.

