Por que Lucas Rangel e Lucas Bley esperaram cinco meses para anunciar gestação? Entenda

Na última quarta-feira (12), Lucas Rangel e Lucas Bley confirmaram a gestação após aguardarem cinco meses antes de anunciarem a novidade

Na última quarta-feira (12), Lucas Rangel (27) e Lucas Bley (27) surpreenderam os fãs ao confirmarem que serão pais em breve. Nas redes sociais, o casal compartilhou um ensaio fotográfico com imagens de uma ultrassonografia e sapatinhos de bebê, além da barriga de uma mulher. Na publicação do anúncio, os influenciadores digitais ainda destacaram que a gravidez já está com cinco meses.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón fala sobre a decisão de Lucas Rangel e Lucas Bley de aguardarem tantos meses antes de anunciarem a novidade aos seguidores. No Instagram, os influenciadores digitais publicaram: "O que parecia tão distante, hoje já completa 5 meses de gestação".

"Esta decisão pode ter muitos motivos, que variam entre razões emocionais, médicas e pessoais. Sobre as razões médicas, devemos frisar que nesta etapa da gestação os riscos de perdas são menores e a formação do bebê já está completa", explica a ginecologista.

A gestação por substituição, um dos métodos que pode ter sido usado, requer mais cuidados principalmente no aspecto médico e no emocional. "Tendo em vista que o processo inclui uma fertilização, este procedimento aumenta os riscos para patologias como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, placenta prévia, parto prematuro, entre outros, portanto deve fazer um pré-natal mais frequente e detalhado, para garantir segurança à gestante e ao bebê", destaca.

Além disso, a especialista ainda reforça que a gestante também deve contar com acompanhamento psicológico antes, durante e após a gestação. "Pode criar um vínculo com o bebê, o que poderá gerar sofrimento a mesma", conclui.

PATERNIDADE

Os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley surpreenderam os seguidores na última segunda-feira, 12, ao anunciarem que serão pais pela primeira vez. O casal revelou a novidade com um ensaio fotográfico ao ar livre, segurando imagens do ultrassom do bebê.

Nesta terça-feira, 13, Rangel usou as redes sociais para conversar um pouco com o público a respeito da notícia. Em uma sequência de vídeos, o influencer contou que está bastante feliz por finalmente poder compartilhar a chegada do herdeiro. Continue lendo aqui!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Bley Rangel (@lucasbley)

Leia também: Entenda o processo de gestação de Lucas Rangel e Lucas Bley: 'Possibilidades'